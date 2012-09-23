کلاهبرداری دکتر قلابی از رانندگان آژانس

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 26 شهریور امسال مأموران کلانتری 110 شهدا هنگام گشت زنی در خیابان پیروزی متوجه درگیری میان دو نفر شدند .

یکی از این افراد ، در مراجعه به مأموران و معرفی خود به عنوان راننده آژانس کرایه خودرو ، اعلام داشت :این شخص قصد داشته تا اقدام به کلاهبرداری از من کند اما به واسطه بررسی محتویات بسته ای که این شخص مدعی شده بود در داخل آن دارو وجود دارد ، متوجه موضوع شده و مجبور شدم تا برای جلوگیری از فرار وی ، با او درگیر شوم.

با انتقال منصور . ن 24 ساله به کلانتری 110 شهدا و آغاز تحقیقات از سوی مأموران تجسس ویژه ، متهم به قصد و تلاش خود برای کلاهبرداری از راننده آژانس اعتراف و در ادامه ، همدست خود به نام "مجتبی . م" 32 ساله را نیز به مأموران معرفی کرد .

در ادامه تحقیقات ، راننده آژانس در اظهارات خود عنوان کرد : فردی طی تماس تلفنی با آژانس و معرفی خود تحت عنوان دکتر کریمی ضمن سفارش سرویس به مقصد میدان شهید بروجردی ، درخواست کرد تا راننده آژانس پس از تحویل گرفتن بسته حاوی داروهای کمیاب خارجی از شخصی که در داخل میدان بروجردی منتظر آژانس ایستاده ، داروها را برای تحویل به بیمارستان محل کار وی ببرد .

راننده آژانس ادامه داد: زمانیکه برای تحویل گرفتن بسته داروها به میدان شهید بروجردی مراجعه کردم ، جوانی حدودا 25 ساله طبق گفته دکتر کریمی منتظر آژانس ایستاده بود تا بسته حاوی داروها را به من تحویل دهد اما در زمان تحویل دادن بسته داروها عنوان داشت که قرار بوده تا در ازای تحویل دادن داروها ، دکتر کریمی مبلغ 100 هزار تومان را به وی پرداخت کند . من که از موضوع اطلاعی نداشتم ، با تلفن همراه دکتر کریمی تماس گرفتم و دکتر از من تقاضا کرد تا مبلغ درخواستی از سوی فروشنده دارو را پرداخت کرده تا در زمان تحویل دادن داروها ، این مبلغ را به من بازپس دهد . پس از تحویل گرفتن بسته دارو ، تصمیم گرفتم تا قبل از پرداخت پول به فروشنده ، از سالم بودن داروها اطمینان پیدا کنم. به همین علت ، پس از تحویل گرفتن بسته و قبل از پرداخت مبلغ 100 هزار تومان بسته داروها را باز کرده و در کمال تعجب متوجه شدم بسته ای که تا آن لحظه تصور می کردم در داخل آن داروهای کمیاب قرار دارد ، حاوی کاغذ و کارتن های باطله ای است که فرد فروشنده قصد داشت تا با قرار دادن آنها در یک بسته بندی بسیار مرتب و تحت عنوان دارو اقدام به کلاهبرداری از من کند .

با توجه به اظهارات راننده آژانس و اعترافات صریح "منصور . ن" در خصوص تلاش برای کلاهبرداری از راننده آژانس و معرفی "مجتبی. م" به عنوان همدستش، دستگیری مجتبی در دستور کار مأموران قرار گرفت و با شناسایی مخفیگاه مجتبی در منطقه جوادیه راه آهن ، مأموران این شخص را 27 شهریور دستگیر و به کلانتری انتقال دادند .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پایگاه ششم پلیس آگاهی ، کارآگاهان در ادامه رسیدگی به پرونده و با توجه به اعترافات صریح متهمان در خصوص کلاهبرداری از رانندگان آژانس های کرایه خودرو و همچنین پیک های موتوری در مناطق شرق و جنوب شرق تهران ، کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی از رانندگان آژانس های کرایه خودرو شدند که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند که پس از حضور تعدادی از این افراد در پایگاه ششم و مواجه حضوری با متهمان ، برخی از رانندگان "منصور" و تعدادی نیز "مجتبی" را به عنوان فروشنده و تحویل دهنده بسته داروها مورد شناسایی قرار دادند .

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی - رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهمان و احتمال افزایش تعداد مالباختگان ، از کلیه مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد و در طول چند ماه گذشته مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند درخواست می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در میدان نبرد ـ خیابان نبرد شمالی ـ خیابان شهید بیدی مراجعه و یا با شماره تماس 21868240 تماس حاصل کنند .

