انتقال پیام انقلاب اسلامی در کنگره بزرگ حج ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع کارگزان حج استان مرکزی افزود: انقلاب اسلامی ایران امروز به الگویی ارزشمند برای ملت های آزادیخواه جهان تبدیل شده و بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه بیانگر این مهم است.

وی ادامه داد: مناسک حج فرصت خوبی است تا با بهره گیری از تجمع عظیم مسلمانان همچون گذشته بستر آشنایی حجاج کشورهای مختلف را با فلسفه واقعی حج و اسلام ناب محمدی فراهم کرد.

استاندار مرکزی گفت: امروز غرب از گسترش اسلام در جهان نگران است و این نگرانی را در لوای توهین به مقدسات مسلمانان می خواهد پاسخ بگوید.

شعبانی فرد در ادامه با اشاره به راه اندازی پروازهای برون مرزی فرودگاه اراک در آینده ای نزدیک افزود: با راه اندازی فرودگاه اراک در تلاش هستیم تا بستر اعزام حجاج استان به سرزمین وحی فراهم شود.

مدیر حج و زیارت استان مرکزی نیز در این نشست از اعزام یک هزار و 190 نفر زائر خانه خدا به سرزمین وحی خبر داد و گفت: این افراد در قالب هشت کاروان از چهارم مهر ماه جاری از فرودگاه اصفهان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.



خلیل دل پاک افزود: از این تعداد 591 نفر مرد و مابقی بانوان هستند و 22 نفر از زائران دارای مدرک دکترا و 364 نفر بی سواداند.

وی ادامه داد: جوان ترین زائر استان مرکزی در مراسم حج امسال 23 سال و کهنسال ترین 91 سال دارد.