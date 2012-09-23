استمرار اعتراض علیه اقدام اخیر دشمنان اسلام ضروی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز به کار سومین جشنواره شعر عربی رضوی اظهار کرد: آنچه در روزهای اخیر توسط صهیونیسنها رخ داد، حلقه ‌ای از حلقات مستمر دشمنی صهیونیستها از آغاز اسلام تاکنون است.

وی با تاکید بر ضرورت اتحاد مسلمانان در اعتراض به اقدام دشمنان اسلام در اهانت به ساخت پیغمبر اکرم(ص) افزود: استمرار اعتراضات علیه این اقدام، درسی به دشمنان اسلام می‌ دهد که آن را فراموش نخواهند کرد و جرأت تکرار چنین اقدامات موهنی را نخواهند داشت.

حیدری با اشاره به اینکه این اعتراضات ابعاد و گستره‌ای تازه ‌ای پیدا کرده است، تصریح کرد: این اعتراض و اتحاد به شکست و از بین رفتن کفر و صهیونیستها خاتمه خواهد یافت.

وی حرکت اخیر دشمنان اسلام را سبب اتحاد امت اسلام و همگرایی مسلمانان دانست و گفت: این اقدام آنها نه تنها سبب کینه بیش از پیش مسلمانان نسبت به استکبار جهانی می شود بلکه موجب افزایش مهر و محبت مردم جهان به پیامبر اعظم(ص) می شود.

امام جمعه موقت اهواز افزود: این اقدام دشمنان اسلام در توهین به مقدسات، در واقع ابراز خشم، عصبانیت و ناراحتی آنها نسبت به پیشرفت مسلمانان به خصوص در مسئله بیداری اسلامی است.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی به این امر واقف شده که ملتها به پا خاسته‌ و یکی پس از دیگری زنجیر اسارت را پاره می ‌کنند، گفت: بیداری اسلامی ضربه بسیار محکمی بر رژیمهای وابسته به آنها در منطقه بود.

حیدری با گرامیداشت دهه کرامت و آغاز هفته دفاع مقدس و با اشاره به رشادتهای ملت ایران در دوران هشت ساله دفاع مقدس، اظهار کرد: دوران جنگ هشت ساله را از دو منظر می‌ توان نگاه کرد که یک سوی آن تاریک و از جهتی دیگر نورانی و درخشان است.

وی ادامه داد: منظر تاریک این دوران، همان چهره ظلم و تجاوزی است که توسط مستبد آن دوران صدام حسین به جمهوری اسلامی ایران روا داشته شد و منظر نورانی آن، دفاع، قهرمانی، حماسه و فداکاری فرزندان ملت ایران در راه خدا است که در مکتب امام خمینی(ره) تربیت یافته بودند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگر سخنان خود به اهمیت برگزاری جشنواره شعر عربی رضوی اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنواره شعر عربی رضوی اتفاق بسیار مهمی‌ است که می ‌توان از آن بهره‌ های بسیاری برد.

وی افزود: برگزاری این جشنواره هم می ‌تواند استان خوزستان را به‌ عنوان مرکز شعر ولایی در جهان اسلام معرفی کند و هم سبب ارتقای بخش شعر عربی در استان می ‌شود.

