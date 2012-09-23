ضرورت ترویج معارف اهل بیت/ کاروان "زیر سایه خورشید" به جامعه حیات مجدد داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با خدام حرم رضوی و استقبال از کاروان زیر سایه خورشید گفت: کاروان زیر سایه خورشید عطر امام رضا(ع) و عظمت و بزرگی این امام همام را برای ما به ارمغان آورد.

وی با بیان اینکه حضور خادمان حرم رضوی در لرستان دل های ما را متوجه روح پاک و قدسی آن امام بزرگوار کرده است، یادآور شد: بالاترین افتخار این است که ما خادم آن حضرت باشیم و این را بالاترین منصب برای خود می دانیم.

خادم درگاه امام رضا بودن افتخار بزرگی است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه در زمان حیات امام رضا(ع) نیز فقیهان، عالمان و محدثان فراوانی افتخار خادمی این امام بزرگوار را داشته اند، افزود: در زمان حیات این امام بزرگوار بسیاری از شخصیت های بزرگ آن زمان در برابر امام علی بن موسی الرضا(ع) خود را خادم می دانستند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه خادم درگاه امام رضا بودن افتخار بزرگی است، ادامه داد: امروز نیز شخصیت های برجسته نظام جمهوری اسلامی ایران خود را خادم امام رضا(ع) می دانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امسال اولین سال حضور کاروان رضوی در لرستان است، تصریح کرد: این برنامه توسط جوانانی طراحی شده که مهمترین ویژگی آنها داشتن اخلاص و ولایی بودن است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه عشق به ولایت و امام علی بن موسی الرضا در وجود این جوانان موج می زند، یادآور شد: وجود چنین جوانانی مایه افتخار و مباهات است.

کاروان زیر سایه خورشید حیات مجدد به جامعه داد

حجت الاسلام میرعمادی بیان داشت: در دهه کرامت و ولادت با سعادت امام رضا(ع) و خواهر گرامیشان حضور خادمان حرم رضوی و کاروان زیر سایه خورشید حیات مجدد به جامعه داد.

وی در بخش دیگری دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همه ما در باب ترویج فرهنگ اهل بیت در جامعه وظیفه داریم، گفت: این حرکت شما و حضور کاروان رضوی در سراسر کشور برای ترویج مکتب اهل بیت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امام رضا(ع) در ایران نماد و مظهر مکتب اهل بیت است، تصریح کرد: امام رضا(ع) جلوه ای از سیر الهی مکتب اهل بیت محسوب می شود.

حجت الاسلام میرعمادی با یادآوری این مطلب که همه وظیفه داریم که مکتب اهل بیت عصمت و طهارت را ترویج و تبلیغ کنیم، افزود: باید کاری کنیم که این مکتب گسترش یابد.

مهمترین پیام امام رضا(ع) پیام توحید و یکتا پرستی بوده است

وی با اشاره به اینکه مهمترین پیام امام رضا(ع) پیام توحید و یکتا پرستی بوده است، ادامه داد: امام رضا(ع) در سفر خود به دنبال تحکیم بخشیدن پایه های توحید بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه نمونه واضح این امر در خطبه معروف حضرت امام رضا(ع) در نیشابور بوده است، افزود: وقتی در جمع عالمان از ایشان تقاضای بیان کردن سخنانی می شود امام رضا(ع) از میان تمام معارف روی دو مطلب توحید و ولایت تکیه می کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه دفاع امام علی بن موسی الرضا(ع) از ولایت و امامت را از کمتر کسی در طول تاریخ سراغ داریم، اظهار داشت: امام رضا(ع) در خطبه ای دیگر در ان رابطه، ولایت را به عنوان اساس دین مطرح می کنند.

وی با بیان اینکه امروز هم باید این پیام ها را دنبال کنیم، عنوان کرد: اگر پایه های توحید و اعتقاد به خدا را در جامعه قوی کنیم دیگر شاهد انحرافات و کج اندیشی ها نخواهیم بود.

عظمت، عزت و شرافت امروز ایران اسلامی به برکت ولایت است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه همه انحرافات ناشی از آن است که باور خدا در قلب افراد جای نگرفته است، افزود: باید ولایت را به عنوان صراط مستقیم، نعمت بزرگ و تکمیل کننده رسالت نبوت بیان کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه عظمت، عزت و شرافت امروز ایران اسلامی به برکت ولایت است، تصریح کرد: اگر در دوران دفاع مقدس بدون اینکه یک وجب از خاک ایران به دست بیگانگان بیفتد به پیروزی رسیدیم به برکت ولایت بوده است.

وی با اشاره به اینکه از سیره رهبر فرزانه انقلاب این است که امور یک ساله کشور را با استمداد از امام رضا(ع) رقم می زند، ادامه داد: رمز موفقیت رهبر حکیم انقلاب در این است که از ارواح پاک و قدسی اهل بیت و امامان استمداد می گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه زندگی و سیره امام رضا(ع) هر کدامش فصلی برای زندگی بشریت است، اظهار داشت: امروز ما با داشتن سرمایه های عظیمی از کلام و رفتار امام رضا(ع) برای دنیا حرف و راه نجات داریم.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: تا زمانی که تمسک به اهل بیت را روش و مشی خود قرار دهیم در دنیا و آخرت سربلند هستیم.