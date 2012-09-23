2300 جلد کتب درسی در مازندران توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علی شیری در تنکابن اظهار داشت: تمامی کتب درسی دوره ابتدایی به تعداد یک میلیون و 821 هزارو 763 جلد توزیع شده است.

وی افزود: تنها راه مقابله با فرهنگ بیگانه و جنگ نرم دشمن، ترویج قرآن و معارف قرآنی است.



شیری گفت: باید شرایطی را فراهم آوریم که انسانهای موفقی را تحویل جامعه دهیم زیرا با دانش بیشتر زمینه های سرفرازی آینده ایران اسلامی فراهم خواهد شد.

تاسیس 50 مدرسه قرآنی در مازندران



حسین کمالی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران در مراسم بازگشایی مدارس شهرستان بهشهر گفت: سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز می شود که آموزش و پرورش دارای سند ملی و چشم انداز روشنی بوده و نقشه راه و اهداف آموزش و پرورش مشخص است.



وی بیان داشت: ترویج فرهنگ قرآنی در مدارس برای دانش آموزان یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده چرا که تنها راه مقابله با فرهنگ بیگانه وجنگ نرم دشمن ترویج قرآن ومعارف قرآنی می باشد.



کمالی با اشاره به تاسیس 50 مدرسه قرآنی در استان تصریح کرد: قرآن سراسر نور است می تواند جامعه را در برابر ناهنجاریها وآسیب های اجتماعی محفوظ نگه داشته ونورانیت به جامعه بخشد.



معلمان دفاع مقدس افتخارآفرین در عرصه تعلیم و تربیت



محمد علی امیری، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با بیان اینکه جوانان دیروز در مقابل هجوم بی حد و حصر دشمنان مقاومت کرده و با خون خود پایه های حکومت اسلامی را محکم نمودند تصریح کرد: دانش آموزان امروز باید با جهاد در عرصه تعلیم و تربیت باعث پویایی و شکوفایی ایران شوند.



وی با گرامیداشت یاد هزار و 717 شهید دانش آموز و 300 شهید فرهنگی مازندران اظهار داشت: شهدا با حضور در مدرسه عشق پرچم ایران اسلامی را سرافراز نمودند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: نخستین سند فرهنگی کشور که بعنوان سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش رونمایی شده باید با همدلی و همکاری، زمینه اجرایی شدن این سند راهبردی تعلیم و تربیت فراهم شود.

مقابله با تهاجم فرهنگی نیازمند همت والای فرهنگیان



سید محمد شاهچراغی، فرمانده سپاه کربلای مازندران در مراسم صبحگاه کارکنان آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه رشادت آفرینانی های رزمندگان هشت سال دفاع مقدنس ستودنی بوده گفت: شهدا در دفاع مقدس حوادث شگرفی را آفریدند و موجب شگفتی های بزرگی شدند.



وی بیان داشت: جوانان و مردم ایران اسلامی براساس باورها و مبانی اعتقادی خویش قدم در راه جهاد با دشمن تا دندان مسلح گذاشته و رشد و تعالی خود را رقم زدند.



شاهچراغی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس تمام کفر در برابر تمام اسلام ایستاده بود تصریح کرد: دفاع مقدس حرکت الهی یک جامعه متدین و انقلابی برای رسیدن به اهداف متعالی بود.