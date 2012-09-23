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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

غلامی به مهر خبر داد:

رونمایی از شبکه مجازی مساجد قم با حضور لاریجانی

رونمایی از شبکه مجازی مساجد قم با حضور لاریجانی

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: شبکه مجازی مساجد قم در مراسمی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی رونمایی می‌شود.

حجت‌الاسلام عبدالعلی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم رونمایی از شبکه مجازی مساجد استان روز دوشنبه با حضور علی لاریجانی در محل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: طرح شبکه مجازی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری بود که در فاز اول آن 56 زیر پوشش این طرح قرار گرفتند و در فاز‌های بعدی به تدریج سایر مساجد استان دارای شبکه مجازی یکپارچه خواهند شد.

حجت‌الاسلام غلامی در مورد سایر برنامه‌هایی که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود گفت: در این مراسم از برگزیدگان کلاس‌های تفسیر و مفاهیم قرآن کریم و فعالان برنامه‌های تابستانی هیئت‌های مذهبی استان تقدیر می‌شود.

وی سخنرانی علی لاریجانی، حجت‌الاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام سید محمد چهل اخترانی رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان را از دیگر برنامه‌های این مراسم ذکر کرد.

کد مطلب 1703090

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