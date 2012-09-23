لزوم توسعه فرهنگ رضوی در ادبیات ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری به میزبانی ارومیه با اشاره به نقش آفرینی فرهنگ رضوی در ادبیات ایران و جهان بویژه کشورهای همسایه از جمله ترکیه، آذربایجان و عراق، اضافه کرد: ادب، صمیمیت و محبت در اشعار شعرای محب اهل بیت(ع) ساری و جاری است.

وی امام رضا(ع) را عامل افتخار و سربلندی ایرانیان دانست و ضمن تقدیر از فعالان عرصه تبلیغ و ترویج مکتب اهل بیت(ع)، اظهار داشت: هم اکنون پرچم اسلام ناب محمدی در دست ملت ایران بوده که با شهادت، جانفشانی و دلاوری جوانان این مرز و بوم به دست آمده است.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه ملت ایران هموراه برای اعتلای اسلام و مکتب اهل بیت(ع) تلاش و مجاهدت کرده و طی 33 سال گذشته در راه اسلام و پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) راه های سختی را پیموده، عنوان کرد: مهمترین تکیه گاه مقابله نظام با استکبار جهانی و کشورهای زورگوی غربی، حضور پرشور مردم در صحنه های حساس و سرنوشت ساز است.

هفتمین جشنوراه بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری با هدف تکریم اهل بیت(ع) و معرفی مناقب و سیره هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت روز یکشنبه با حضور شعرای ایرانی و کشورهای خارجی از جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق در ارومیه آغاز به کار کرد و فردا با معرفی نفرات و اشعار برتر به کار خود پایان می دهد.