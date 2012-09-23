مشکلات صنعت کفش روی هم انباشته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر فرشچی ظهر یک شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه امسال نیز برای دومین بار جشنواره کفش در استان قم برگزار می شود بیان کرد: در جشنواره کفشی که در سال 90 برگزار شد دستاوردهای خوبی بدست آمد.

وی گفت: یکی از مهم ترین رخدادهایی که بین جشنواره اول و دوم رخ داد ایجاد کنسرسیوم صادراتی بود که به واسطه آن توانست در بازارهای داخلی و خارجی وارد شود.



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم بیان کرد: در خصوص صنعت کفش تاکنون کلاس های آموزشی اعم از عمومی و تخصصی برگزار شده است.



وی گفت: در سال گذشته انجمن اتحادیه کفش استان قم پیگیری خوبی را انجام داد و نتایج موثری نیز حاصل شد.



فرشچی بیان کرد: در دومین جشنواره کفش استان قم که در پنج مهر ماه برگزار می شود شاهد خواهیم بود که هم مشکلات پیشکسوتان کفش استان برطرف می شود و هم از آنجایی که مدعوین از سایر شهرهای بزرگ مانند اصفهان، تبریز و مشهد هستند می توان مشکلات را به صورت ملی با حضور متولیان انجمن کشور برطرف کند.



وی گفت: نشست های هم اندیشی نیز میان استان های مختلف کشور برگزار می شود و سومین جلسه آن نیز دراستان قم برگزار خواهد شد.



برگزاری نشست با مسئولان پتروشیمی پیرامون مشکلات تولیدکنندگان



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم ادامه داد: همچنین نشستی نیز با مسئولان پتروشیمی پیرامون مشکلات تولیدکنندگان کفش در قم برگزار می شود.



وی بیان کرد: خوشه های صنعتی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی جهت توسعه بخش صنعتی ایجاد شده است که با ایجاد خوشه کفش در قم شاهد نوآوری در صنعت کفش خواهیم بود.



توجه مسئولان به صنعت کفش



فرشچی گفت: با همراهی خوب انجمن کفش استان قم توانستیم نگاه مسئولان را متوجه فعالان این عرصه کنیم.



وی با اشاره به اینکه خوشه ها می تواند کمک خوبی به توسعه صنعتی استان و رفع مشکلات صنعت در استان داشته باشد افزود: طی ماه آینده خوشه فرش نیز در قم ایجاد خواهد شد.



مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم بیان کرد: خوشه مبلمان نیز با ایجاد شهرک صنعتی قنوات که برای درودگران در نظر گرفته شده است ایجاد می شود، همچنین خوشه چاپ و نشر نیز در شهرک چاپ و نشر ایجاد می شود و در نظر داریم خوشه سوهان را نیز در قم ایجاد کنیم.



به جایگاه کفش در قم به خوبی پرداخته نشده است



وی با اشاره به اینکه مشکلات صنعت کفش روی هم انباشته شده است افزود: کفش استان قم جایگاه بالایی دارد اما در استان به خوبی به آن پرداخته نشده است که با کمک انجمن کفش بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.



فرشچی بیان کرد: سال گذشته مشکل فروش و بازار در قم وجود داشت که انجمن کفش توانست صنایع کوچک و خردی که حتی توانایی صادرات به استان های دیگر را نیز نداشت با قراردادی که با کفش وین بسته شد کفش ها را در فروشگاه وین عرضه کند ، پس با ایجاد این کنسرسیوم صادراتی کفش ها به کشورهای دیگر نیز صادر می شود.



وی گفت: یکی از دیگر اقدامات انجام شده ایجاد یک برند مشترک بود تا تولیدات استان تحت یک برند مشترک صادر شود.