اسکان بیش از 90 درصد دانشجویان متقاضی خوابگاه

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر بهزاد تدین با تبریک آغاز سال تحصیلی 92-91 به دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: در سالهای اخیر با اعلام ظرفیتهای مازاد از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، بسیاری از دانشگاه ها با کمبود امکانات رفاهی به ویژه در بخش خوابگاه مواجه بوده اند و علیرغم اعلام محدویت فضای خوابگاهی در دفترچه کنکور، مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی برای سکونت دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تمام تلاش خود را به کار بسته اند که همین تلاشها موجب شده است تا به تقاضای بیش از 90 درصد دانشجویان پاسخ مثبت داده شود.

وی افزود: در سالهای اخیر تلاش های بسیاری برای جذب اعتبار به منظور تعمیر و تجهیر اماکن رفاهی به ویژه خوابگاه ها، غذاخوری های دانشجویی انجام شده است که در سالجاری علاوه بر اعتبارات تخصیصی به دانشگاه ها مبلغ 6 میلیارد تومان از ردیف دانشجویان انصرافی با هدف بهبود وضعیت رفاهی دانشجویان به دانشگاه ها تخصیص داده شده است که دانشگاهها در ایام تعطیلات، خوابگاهها و رستوران های دانشجویی را مورد تعمیر و بازسازی قرار دادند.

دکتر تدین با اعلام ایجاد ظرفیت های تازه در خوابگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت گفت: 70 پروژه خوابگاه دانشجویی در دست احداث با پیشرفت های فیزیکی مختلف داریم که حدود 25 مورد از آنها پیشرفت فیزیکی 50 تا 90 درصد دارند که در صورت احداث تمامی این خوابگاهها در چند سال آینده بسیاری از مشکلات متقاضیان سکونت در خوابگاه های دانشجویی مرتفع خواهد شد.

معاون دانشجویی مرکز فرهنگی - دانشجویی وزارت بهداشت درباره بیمه دانشجویان گفت: همه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی براساس توافق با برخی از شرکت های بیمه تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار می گیرند.