به گزارش خبرگزاری مهر، صبای در دو هفته متوالی رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به مصاف تیم های داماش گیلان و استقلال تهران می رود.



بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فوتبال کشور، تیم فوتبال صبای قم در دهمین هفته مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور باید از ساعت 17:15 دقیقه روز پنجشنبه ششم مهر ماه در دیداری خانگی در مقابل تماشاگران خودی برابر تیم بحران زده و انتهای جدولی داماش گیلان قرار می گیرد.



بازیکنان تیم فوتبال صبای قم دقیقا چهار روز بعد از دیدار خانگی با تیم داماش گیلان باید در دیدار خارج از خانه مقابل تیم فوتبال استقلال تهران و شاگردان امیر قلعه نویی به میدان بروند، دیداری که به میزبانی استقلال در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران برگزار می شود.



این دیدار طبق برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال از ساعت 18:15 دقیقه روز دوشنبه دهم مهرماه در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود در حالی که صبای قم هم اکنون از 8 بازی 14 امتیازی کسب کرده‌ است و در مکان هفتم جای دارد.



جدال ووشوکار قمی با حریفی از کره جنوبی در نیمه نهایی ووشو جوانان جهان



ووشوکار قمی بعد از کسب برتری در جدال نزدیک و نفس گیر برابر حریفانی از ترکمنستان و چین تایپه موفق به کسب جواز حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی ووشو شد و امروز برابر حریفی از کره جنوبی صف آرایی می کند.



مسابقات ووشو قهرمانی جهان در رده سنی جوانان هر دو بخش دختران و پسران از روز پنجشنبه سی ام شهریور ماه در کشور ماکائو آغاز شده است و طی آن برترین های جهان در اوزان و رشته های مختلف به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.



در ترکیب تیم ملی ووشو جوانان کشورمان اعزامی به پیکارهای قهرمانی جهان در ماکائو یک ووشوکار از استان قم نیز حضور دارند که این جوان ارزنده و جویای نام امیر نجفی پور است که تا این لحظه یکی از بهترین های کشورمان بوده است.



نجفی پور در وزن منهای 52 کیلوگرم مسابقات ووشو قهرمانی جوانان جهان در دور‌های اول و دوم به ترتیب حریفانی از کشورهای ترکمنستان و چین تایپه را از پیش رو برداشته است و امروز در جدال برای صعود به فینال به مصاف حریفی از کره جنوبی می‌رود.



آغاز رقابت تنیس بازان قم برای قهرمانی کشور



پسران تنیس باز قم از امروز در مسابقات تنیس رده‌های سنی 16 و 18 کشور با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.



برگزاری مسابقات تنیس قهرمانی کشور رده سنی ۱۶ و ۱۸ سال پسران کشور در استان خراسان رضوی در حالی صورت می‌گیرد که طبق برنامه سازمان لیگ تنیس کشور، رقابت های تنیس قهرمانی کشور پسران از امروز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



در حالی که این دوره از رقابت ها با شرکت برترین های کشور در رده های سنی مختلف به مدت یک هفته در مجموعه تنیس سجاد شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد، علی حاتمی، محمد میرزایی، مهرداد میرعارفی و مهرداد ملک برای تیم قم با حریفان مسابقه می دهند.

