تذکر کتبی به رئیس جمهور درباره درخواست 160 ویزا برای سفر به آمریکا

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جواد جهانگیرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

زهره طبیب‌زاده نوری نماینده تهران طی تذکر کتبی خواستار توضیح رئیس ‌جمهور پیرامون علت درخواست روادید از دولت آمریکا برای هیئت 160 نفری به منظور شرکت در اجلاس‌ سازمان ملل شد .

وی همچنین در تذکری به وزیر کشور بر رسیدگی به نحوه برخورد نامناسب پلیس امنیت با دانشجوی بسیجی ناهی از منکر تاکید کرد .

این نماینده تهران در تذکر سوم خود توضیح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون علت اعلام اسامی 30 تن از هنرمندان تئاتر و سینما جهت تشرف به حج تمتع را خواستار شد.

همچنین 5 نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضرورت فوری برای خرید مرغ با توجه به کاهش قیمت آن برای جلوگیری از زیان مرغداران و ذخیره‌سازی مرغ مورد نیاز کشور تذکر دادند.

نمایندگان ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز به رئیس ‌جمهور پیرامون صدور دستور نظارت و نحوه استفاده از وام‌های سرمایه‌گذاری توسط وام‌گیرندگان تذکر کتبی دادند.