توسعه صنایع باید در راستای گسترش بهداشت و درمان هرمزگان صورت بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری بعدازظهر یکشنبه در جلسه مشترک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با مدیر عامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در ارتباط با توسعه فضاهای درمانی و تجهیز امکانات با اشاره به نقش توسعه فضاهای درمانی در سرمایه گذاری و توسعه صنعت گفت: توسعه استان هرمزگان در مسیر صنعتی شدن روز به روز با شتاب بیشتری در حال حرکت است و در این راه سلامت نقش به سزایی در ارتقای بهره وری خواهد داشت.

شکاری به توسعه صنایع استان هرمزگان هم راستای توسعه سلامت تاکید کرد و افزود: توسعه صنایع باید هم راستای توسعه در بخش بهداشت ودرمان صورت بگیرد.

وی با اشاره به امکانات موجود فوق تخصصی در ارتباط با صنایع عنوان کرد: دغدغه فضاها و امکانات درمانی در بخش بهداشت ودرمان مورد توجه صنایع و دانشگاه علوم پزشکی است که در همین راستا مجهزترین مرکز سوختگی و سوانح در شهر بندرعباس در حال ساخت است.

وی یادآور شد: با توجه به توسعه صنایع فلزی و کارخانه های مرتبط این مرکز از نیاز های اساسی در استان هرمزگان است که بتواند به تامین سلامت نیروی انسانی بخش صنایع کمک کند.

قائم مقام وزیر بهداشت دراستان هرمزگان راه اندازی رشته طب کار در دانشگاه علوم پزشکی را یکی از گامهای ارزشمند در تامین نیروی انسانی مورد نیاز این رشته تاثیرگذار در صنایع عنوان کرد و گفت : با راه اندازی این رشته در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گام مهمی در تامین نیروی انسانی تخصصی رشته طب کار پس از استانهای تهران و یزد برداشته شده است که کمک شایانی به سلامت نیروی کار در استان خواهد کرد.

شکاری ادامه داد: مجهزترین کلینیک طب کاربا نیروی فوق تخصصی در شهر بندرعباس راه اندازی شده که در ارتقا و ایمنی نیروی کار موثر است و می تواند از بروزآسیب های شغلی پیشگیری کند.

وی در بخشی از سخنانش به نقش پژوهش ها و تحقیقات کاربردی بخش سلامت در صنایع اشاره و ابراز کرد: بخش ارتباط با صنعت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی نیز آماده هرگونه همکاری در زمینه تحقیقات کاربردی با صنایع است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان افزود: دانشگاه علوم پزشکی آمادگی لازم برای همکاری با صنایع استان در ارتباط باساخت فضاهای تخصصی و فوق تخصصی برای صنایع دارد و از ساخت بیمارستان و کلینک های درمانی توسط منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی استقبال می کند.