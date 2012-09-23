گردهمایی آموزشی مدیران جدید حوزه علمیه خواهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به حضور برخی مدیران جدید در مدارس علمیه خواهران کشور در سال تحصیلی جاری و برای آشنایی این افراد با ضوابط و آییننامههای مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و نحوه ارتباط گیری با معاونتهای این مرکز، دوره آموزشی توجیهی مدیران بدو خدمت مدارس علمیه خواهران برگزار میشود.
مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران تعداد شرکتکنندگان در این گردهمایی را 57 نفر و زمان برگزاری این دوره آموزشی را چهار تا شش مهرماه اعلام کرده است که طی این دوره با برنامهریزی صورتگرفته هر یک از معاونتها و دفاتر به توجیه مدیران نسبت به معرفی معاونتها و مدیریتهای مختلف خواهند پرداخت.
در این دوره کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت عمومی و مدیریت ارتباطات نیز برگزار خواهد شد.
این دوره ششمین دوره آموزشی مدیران جدید در حوزههای علمیه خواهران است و این دوره هر سال در مورد مدیران جدید مدارس علمیه خواهران اجرا میشود.
32 نفر از مدیرانی که در این دوره شرکت خواهند کرد مربوط به مدارس علمیه جدیدالتاسیس و 25 نفر نیز مربوط به مدارس علمیهای هستند که پیش از این نیز دایر بودهاند و به واسطه تغییرات مدیریتی به این سمت منصوب شدهاند.
محل برگزاری این دوره آموزشی اردوگاه فاطمهالزهرا(س) وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران است و از میان مدیران شرکتکننده در دوره آموزشی توجیهی مدیران بدو خدمت، پنج نفر در مدارس علمیه سطح سه و سایر مدیران در مدارس علمیه سطح دو فعالیت میکنند.
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