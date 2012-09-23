به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شبکه آموزش در اقدامی بی‌سابقه خبرنگاران رسانه‌های مختلف را برای حضور در نشستی دعوت کرد که بخش عمده‌ای از آن به اظهارنظر خبرنگاران درباره برنامه‌های این شبکه گذشت.

در واقع محمدمهدی قاسمی مدیر شبکه و اسرافیل علمداری مدیر طرح و برنامه و نظارت از آن رو خبرنگاران را برای این نشست دعوت کرده بودند تا با در جریان نظرات آنها در راستای بهبود روند مدیریت و برنامه‌سازی در این شبکه قرار بگیرند. این نشست در حالی برگزار شد که مدیران برخی شبکه‌ها حتی حاضر به پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران هم نیستند چه رسد به دریافت اظهارنظرهای آنها!

قاسمی در فواصل گوناگون این نشست نکاتی اشاره کرد که قابلیت انعکاس دارند. با این حال سعه صدر او در پذیرش نقاط ضعف و بحث و بررسی در این زمینه قابل ستایش است.

ببینید چه می‌گوید نه اینکه که می‌گوید

قاسمی در این نشست در پاسخ به سوالاتی که درباره حضور محمدرضا شریفی‌نیا در برنامه معارفی "ماه رمضان" این شبکه ایجاد شده بود گفت: ایشان نه به‌عنوان کارشناس بلکه به‌عنوان راوی در برنامه حضور داشتند. از طرفی امام علی(ع) می‌فرمایند ببینید چه می‌گوید نه اینکه که می‌گوید. ما می‌خواستیم نوآوری داشته باشیم.

وی با بیان این مطلب که رویکرد این شبکه مکمل نظام آموزشی کشور تعریف شده، اظهار کرد: ما به دنبال آوردن تخته سیاه روی آنتن نیستیم. حتی یک بار وقتی در برنامه‌ای دیدم کارشناسی در حال حل یک تست است از او خواستم دیگر این کار را انجام ندهد. مگر چه تعداد از دانشجویان آن درس و آن مقطع در آن لحظه تماشاگر برنامه بودند که چنین زمانی را برایش درنظر بگیریم.

قاسمی تصریح کرد: ما باید روش درس خواندن را به دانشجویان بیاموزیم نه یک درس خاص را. البته شبکه آموزش به زنگ تفریح هم نیاز دارد و ما برنامه‌های متفاوتی را برای این موضوع در نظر گرفته‌ایم. مدیر شبکه آموزش "گل آموز" را برنامه‌ای درست در عرصه کودک خواند و گفت: این برنامه واقعا به فعالیت آموزشی می‌پردازد و در آن خبری از شلوغ کاری نیست. بلکه آموزش کودکان در آن مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به توقف پخش کارتون "فوتبالیست‌ها" افزود: ما باید برای کودکان جاذبه‌هایی را هم لحاظ کنیم تا پای تمام برنامه‌هایمان بنشینند. برای هم این کارتون را پخش می‌کردیم. با این حال به این نتیجه رسیدیم بهتر است کارتون مرتبط‌تری پخش کنیم از آن رو به زودی "ایکی اوسان" روی آنتن خواهد رفت.

علمداری نیز درباره سریال‌ قرآنی این شبکه که قرار است در آیتم‌های کوتاه توسط کارگردانان بزرگ ساخته شود، توضیح داد: تاکنون 200 متن نوشته شده که از آن میان 52 قسمت 7 تا 10 دقیقه‌ای ساخته خواهد شد و به زودی شاهد عملی شدن این پروژه خواهیم بود.