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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

مهار آتش سوزی در بازار حضرتی مولوی

مهار آتش سوزی در بازار حضرتی مولوی

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت : آتش سوزی در بازار حضرتی مولوی با حضور سریع آتش نشانان مهار شد.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : صبح امروز آتش سوزی در بازار حضرتی مولوی به سازمان آتش نشانی تهران اطلاع داده شد. بلافاصله نیز آتش نشانان ایستگاه های 4، 7 و 91 خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود : هنگام رسیدن امدادگران، آتش و دود از یک خانه قدیمی که به عنوان انبار پوشاک استفاده می شود زبانه می کشید که آتش نشانان با تلاش و سرعت عمل خود از چند جهت به سوی شعله های سرکش آتش حمله برده و در کمترین زمان ممکن آتش سوزی را مهار و خاموش کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد، این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و علت آن از سوی کارشناسان در دست بررسی است.
 

کد مطلب 1703121

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