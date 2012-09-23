پیش نویس سند گیاهان دارویی کشور ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کبگانیان در تشریح دستور جلسه کارگروه مشورتی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: موضوع سند گیاهان دارویی، ‌با توجه به توانایی‌ها و قابلیت‌های کشور در این زمینه به‌عنوان یکی از اولویت‌های فناوری در نقشه جامع علمی کشور در این جلسه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود:‌ با توجه به سابقه کشور در طب و تنوع پوشش گیاهان دارویی در ایران این موضوع به‌ صورت وی‍ژه مورد نظر قرار گرفته است.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد:‌ از ابتدای تابستان با تعیین ترکیب و انتصاب یکی از معاونین ستاد راهبری،‌ کارگروه مشورتی کار خود را آغاز کرد و امروز یکشنبه پیش‌نویس اولیه این سند ارائه شد.