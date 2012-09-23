  1. دانشگاه و فناوری
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

درکارگروه نقشه جامع علمی؛

پیش نویس سند گیاهان دارویی کشور ارائه شد

پیش نویس سند گیاهان دارویی کشور ارائه شد

به گفته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند گیاهان دارویی در کارگروه مشورتی ستاد راهبری نقشه جامع علمی بررسی و پیش نویس اولیه سند آن ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کبگانیان در تشریح دستور جلسه کارگروه مشورتی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: موضوع سند گیاهان دارویی، ‌با توجه به توانایی‌ها و قابلیت‌های کشور در این زمینه به‌عنوان یکی از اولویت‌های فناوری در نقشه جامع علمی کشور در این جلسه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود:‌ با توجه به سابقه کشور در طب و تنوع پوشش گیاهان دارویی در ایران این موضوع به‌ صورت وی‍ژه مورد نظر قرار گرفته است.
 
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد:‌ از ابتدای تابستان با تعیین ترکیب و انتصاب یکی از معاونین ستاد راهبری،‌ کارگروه مشورتی کار خود را آغاز کرد و امروز یکشنبه پیش‌نویس اولیه این سند ارائه شد.
کد مطلب 1703126

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