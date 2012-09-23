ایجاد2538 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ولیئی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: این میزان فرصت شغلی جدید با سرمایه گذاری بالغ بر 147 میلیارد ریال ایجاد شده است.

وی با اشاره به افزایش 261 درصدی فرصت شغلی ایجاد شده برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی در سال جاری گفت: خودکفایی مددجویان یکی از سیاست های اصلی کمیته امداد امام خمینی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی در ادامه سهم کمیته امداد امام خمینی از کل تعهدات اشتغالزایی استان مرکزی را 5/11 درصد عنوان کرد و گفت: این میزان معادل هفت هزار و 308 تعهد با اعتبار 330 میلیارد ریال است.

ولیئی در بخش دیگر سخنان خود به ارائه گزارشی از وضعیت بیمه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و 633 زن سرپرست خانوار، یکهزار و 981 طرح خودکفایی، دو هزار و 533 نفر از روستاییان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

وی با بیان این که درحال حاضر 3 هزار و 157 یتیم تحت پوشش این نهاد قرار دارند گفت: 11 هزار و 193 حامی از این افراد حمایت می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی کمک های حامیان به یتیمان تحت پوشش را از ابتدای امسال تاکنون را 11میلیارد و 851 میلیون ریال برشمرد و افزود: نسبت حامی به یتیم در این استان چهار به یک است که در مقایسه به کل کشور وضعیت رضایت بخش و مطلوبی است.

