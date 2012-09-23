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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

عیدی:

33 درصد شهر سودجان دارای بافت فرسوده است

33 درصد شهر سودجان دارای بافت فرسوده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری گفت: 33 درصد شهر سودجان از توابع استان چهارمحال و بختیاری دارای بافت فرسوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عیدی ظهر یک شنبه در کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی استان اظهار داشت: تعداد جمعیت شهر سودجان در سال گذشته پنج هزارو 572 نفر بوده است.

وی تصریح کرد: جمعیت این شهر در سال 1404 شش هزارو 845 نفر خواهد بود.

عیدی ادامه داد: سودجان در سال 1382 به شهر تبدیل شد.

وی بیان داشت: مساحت محدود وضع موجود 110.7 هکتار است و مساحت حریم مصوب طرح قبلی 589.6هکتار بوده است.

معاون عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری  با اشاره به اینکه توسعه شهرها  و روستاها در دستور کار دولت نهم و دهم بوده است، بیان داشت:  روستاها وشهرهای استان چهارمحال و بختیاری در دولت نهم و دهم توسعه یافته اند.

کد مطلب 1703129

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