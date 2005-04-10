عدم افزايش قيمت بنزين ، كلاه گشادي بود كه به سر دولت و مجلس رفت

عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره مشكل افزايش قيمت ها در آغاز سال گفت : رشد قيمت كالاها در سال جديد بدون توجه به قيمت بنزين در آغاز سال جديد تجربه اي براي دولت و مجلس بود مبني براينكه بنزين تنها يكي از عوامل رشد قيمت ها در آغاز هر سال است .



حسين مرادي اضافه كرد : درحالي كه ثبات قيمت بنزين در سال جديد تنها كلاه گشادي بود كه به سر دولت و مجلس رفت چرا كه اگر روزانه 65 ميليون ليتر بنزين مصرف شود و اين رقم در 12 كه بايد بر روي قيمت بنزين در سال جديد افزوده مي شد ، ضرب شود نتيجه رقمي معادل 770 ميليون تومان است كه روزانه دولت و مجلس از آن محروم شدند بدون اينكه تصميم ثبات قيمت بنزين برثبات قيمت ها تاثير داشته باشد .



وي افزود : از سويي ديگر دولت و مجلس در سال جديد به اين نتيجه رسيدند كه افزايش قيمت ها ناشي از عدم نظارت و كنترل دولت بر قيمت از سوي مراجع ذي صلاح است .



به گفته وي ، تنها راه مقابله با اين مساله پيگيري دولت و مجلس برعلل افزايش قيمت است به طوري كه حتي در مجلس بايد كميته هاي پيگيري براي علت گراني تشكيل شده و افراد خاطي نيز شناسايي شوند .



وي در پايان گفت : درنتيجه به اين نتيجه رسيديم كه بنزين علت گراني نيست علت اصلي عدم نظارت و كنترل دولت و مجلس بر عامل گراني است .