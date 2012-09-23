گروه های موسیقی در سیستان و بلوچستان ساماندهی می شوند

حجت الاسلام عباس دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیرو فراخوان گروه های حاضر در محل مجتمع فرهنگی و هنری زاهدان که هفته گذشته برگزار شد، کیفیت کاری 25 گروه شرکت کننده از سوی شورای عالی موسیقی استان بررسی شد.

وی گفت: پس از تایید صلاحیت کیفی گروه ها جهت افزایش سطح علمی و عملی کلاس هایی با موضوعات مرتبط برگزار می شود.

وی بر اجرای نغمات محلی با گویش سیستانی و زبان بلوچی اشاره کرد و افزود: این گردهمایی با هدف ساماندهی و ارتقای فرهنگ موسیقیایی با تاکید بر موسیقی مقامی استان صورت پذیرفته است.