رشد 17 درصدی تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر/رشد 47 درصدی صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد پیش‌ازظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دریانوردی، به جایگاه ویژه استان بوشهر در بین شهرهای ساحلی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: استان بوشهر دارای بنادر متعددی در زمینه بنادر تجاری، بنادر صیادی و بنادر نفت و گاز و پتروشیمی است که همین موضوع بیانگر جایگاه استان بوشهر در بحث بنادر است.

وی به ارزش بالای ناوگان بنادر تجاری و صیادی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: اقتصاد استان بوشهر وابستگی زیادی به دریا و بنادر دارد و افراد زیادی در استان بوشهر، اشتغال انها با دریا و بنادر در ارتباط است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هفته دریانوردی را فرصت مناسبی برای تجلیل از فعالان این عرصه دانست و با اشاره به برنامه‌های این اداره کل در هفته دریانوردی، بیان داشت: برپائی اولین نمایشگاه عکس‌های بندری و دریایی از جمله این برنامه‌ها است که در سالن برج بندر که روز گذشته برپا شده است.

برگزاری مانور مقابله با خطرات تهدیدکننده محیط زیست با بوم‌اندازی دریایی



وی ادامه داد: همچنین برگزاری مانور مقابله با خطرات تهدیدکننده محیط زیست با بوم‌اندازی دریایی، برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه ، برگزاری جشنواره نواهای دریایی، مسابقات شنا و قایقرانی، مراسم تقدیر از فعالان عرصه دریا و دریانوردی در سالن آمفی‌تئاتر برج بندر، سخنرانی پیش از خطبه در نماز جمعه بوشهر، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و همچنین برگزاری جشنواره بادبادک‌ها در پارک سیادت از برنامه‌هایی است که در هفته دریانوردی برگزار می شود که امیدواریم با مشارکت مردم در این برنامه‌ها بتوانیم برنامه‌ها را در سطح کیفی بالایی برگزار کنیم.

راستاد از رشد 17 درصدی میزان تخلیه و بارگیری از بندر بوشهر خبر داد و افزود: تخلیه و بارگیری از بندر بوشهر طی پنج ماهه امسال از مرز دو میلیون تن گذشته است که این اتفاق برای اولین بار افتاده است.

وی اضافه کرد: البته نکته مهم در این میان این است که میزان صادرات داری رشدی به مراتب بیشتر از تخلیه بوده است. در این مدت 700هزارتن صادرات داشته‌ایم که دارای 47 درصد رشد است و در تخلیه نیز یک‌هزار و 350 هزارتن تخلیه داشته‌ایم که دارای پنج درصد رشد است.

رشد 32 درصدی صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس



مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در ادامه به رشد 32 درصدی صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد و ادامه داد: یک‌میلیون و 435 هزار تن صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته ایم.

وی به برخی از طرح‌های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهردر سال جاری اشاره کرد و عنوان داشت: اجرای پروژه‌های مهمی در سال جاری افتتاح یا اغاز شده است که انبار سرپوشیده کنگان از طرح‌های مهمی است که فضای خوبی برای تخلیه بار در کنگان ایجاد کرده است.

راستاد همچنین به جاده دسترسی به جزیره نگین اشاره کرد و از این طرح به عنوان فاز توسعه بندر بوشهر یاد کرد و اضافه کرد: این جزیره محلی است که بدون هیچ معارضی ایجاد شده و اتصال این جزیره به پس کرانه شرایط را برای ایجاد زیرساخت‌ها ایجاد می‌کند.

وی همچنین به تکمیل جاده گناوه با هزینه سه میلیارد تومان اشاره کرد و بیان داشت: در سال‌های گذشته بندر دیر فاقد هر گونه اماکن مناسب و انبار برای تخلیه بار بود که عملیات اجرایی انبار بندر دیر از هفته دولت با 7.5 میلیارد تومان اعتبار آغاز شده است.

استقرار شش پمپ آتش‌نشانی دریایی پرتابل



مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به ارتقای سطح ایمنی بنادر بوشهر اشاره کرد و افزود: در بندر بوشهر شش پمپ پرتابل آتش‌نشانی به اعتبار 250 میلیارد تومان اعتبار فعال شده است.

وی اضافه کرد: همچنین به منظور تقویت بنیه عملیاتی بندر بوشهر یک یدک‌کش با اعتبار 5.5 میلیارد تومان به ناوگان دریایی بندر بوشهر اضافه شده است.

راستاد خاطرنشان ساخت: در بندر عسلویه نیز برج دریایی با اعتبار 250 میلیارد تومان توسط سازمان منطقه ویژه پارس ایجاد شده است و در اختیار اداره کل بنادر و دریانوردی قرار گرفته است.

وی به سرمایه‌گذاری دو هزار و 500 میلیارد تومانی بخش خصوصی در بندر بوشهر برای ارتقای تجهیزات بندری اشاره کرد و افزود: ایجاد اسکله صادرات، انبار سرپوشیده و عملیات محوطه سازی از کارهایی است که با مشارکت بخش خصوصی انجام شده است.

برپایی نمایشگاه عکس رنگی "بندر و دریا" در بندر بوشهر



نمایشگاه عکس رنگی با موضوع بندر و دریا کاری از آریادخت جهانبخشان هنرمند سرشناس بوشهری در سالن برج اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر گشایش یافت.

این نمایشگاه در برگیرنده 16 عکس رنگی با موضوع بندر و دریا که به مناسبت روز جهانی دریانوردی در سالن برج اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به معرض نمایش گذاشته شده است که علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت بازدید 9 تا 12 از این نمایشگاه در اداره کل بنادر و دریانوردی دیدن کنند.

آریادخت جهانبخشان متولد سال 1365 بوشهر، فارغ‌التحصیل رشته زبان انگلیسی است،او عکاسی را از سال 1390 به شکل حرفه‌ای آغاز کرد، جهانبخشان ضمن گذراندن کلاس‌های آموزشی انجمن سینمای جوان (شعبه بوشهر) و حوزه هنری استان بوشهر، دو دوره آموزش عکاسی خلاق و پرتره و نورپردازی را نیز نزد عکاس نام آشنا کیارنگ علایی سپری کرده است.

وی از عکاسان جوان و خوش ذوق بوشهری است که توانسته عناوین‌ مختلفی در جشنواره‌های استانی و کشوری و بین‌المللی کسب کند و اخیراً نیز یک عکس ایشان در جشنواره PSA آمریکا در بخش CPID پذیرفته شد.