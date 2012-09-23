به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله گروهی پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ظهر امروز یکشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه C آغاز شد که طی آن تیم فوتبال نوجوانان کرهجنوبی موفق شد با نتیجه 3 بر صفر کرهشمالی قهرمان دوره گذشته این مسابقات را شکست دهد.
در این بازی که با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد، "هوانگ هی چان" در دقایق 17، 59 و 68 گلهای تیم کرهجنوبی را به ثمر رساند. این نخستین هتتریک جام پانزدهم محسوب میشود.
دومین روز از مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه C:
* ژاپن - عربستان، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران
* ازبکستان - هند، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* سوریه - چین، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران
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