سفر فرمانده ارتش لبنان به انگلیس/ آغاز تحقیقات درباره ترور نافرجام میشل عون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار ، "مروان شربل" وزیر کشور لبنان با اشاره به تیراندازی به کاروان "میشل عون" رهبر جریان ملی آزاد لبنان گفت: ما درباره حمله به میشل عون تحقیقات لازم را به عمل می آوریم.

شایان ذکر است که رهبر جریان ملی آزاد از یک سوءقصد نافرجام جان به دربرده بود.

خبر دیگر اینکه "جان قهوه چی" فرمانده ارتش لبنان برای دیداری چند روزه صبح امروز رهسپار انگلیس شد. وی قرار است با برخی مسئولان انگلیسی دیدار کند.

از سوی دیگر "سمیح الحاج" دادستان جنوب از مناطق اطراف مسجد بهاء الحریری در صیدا که ساختمان نیمه کاره ای که از آنجا به سوی میشل عون شلیک شد بازدید به عمل آورد.

خبر دیگر از لبنان اینکه حزب الله و جنبش امل عصر دیروز با برگزاری تظاهراتی در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان فیلم موهن ضد اسلامی را محکوم کردند.

هزاران دوستدار پیامبر گرامی اسلام شعارهای لبیک یا رسول الله و مرگ بر آمریکا سر دادند.

علی بزی عضو جنبش امل در این تظاهرات گفت: مسلمانان و مسیحیان فریاد لبیک یارسول الله سر می دهند و این پاسخ دندان شکنی به اهانت کنندگان به نبی مکرم اسلام است.

وی خطاب به تظاهرات کنندگان افزود: شما طرحهای فتنه افکنانه را به همدلی و وحدت مبدل کردید. و هنگامی که شخصیتهای بارز دینی و بشری مورد اهانت قرار گیرند دیگر نمی توان لفظ آزادی بیان را درباره آن به کار برد.

نواف الموسوی نماینده پارلمان لبنان نیز گفت: بازوهایی که در سال 2006 توانست طعم خواری را به صهیونیستها بچشاند می تواند دوباره در هر مناسبت و معرکه ای آنها را خوار کند.

وی بیان کرد: ما به اینجا آمده ایم تا وفاداری خود را به رسول الله به اثبات برسانیم.آمریکا قصد دارد خود را سروری معرفی کند که همه باید از فرامین آن پیروی کنند.