تشکیل کمیته حقوقی و قضایی در شهرداری قم تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری ظهر یک شنبه در نشستی مطبوعاتی با اشاره تصویب 62 لایحه در موضوعات مختلف طی دو ماه و نیم گذشته افزود: تشکیل کمیته عالی حقوقی و قضایی در شهرداری از جمله این مصوبات بود.

وی در خصوص این کمیته اظهار داشت: این کمیته به منظور نظارت و دقت در مسائل و مشکلات قضایی فی ما بین شهرداری و مالکین و سایر دستگاه ها تشکیل شده است.

سخنگوی شورای شهر قم ادامه داد: چندین حقوقدان برجسته قم و مدیران حقوقی شهرداری اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.

بختیاری با اشاره به انعقاد 257 مورد توافقنامه ملکی در این مدت اعلام کرد: این توافقنامه ها با مالکین املاک قرار گرفته در مسیر پروژه های مختلف شهرداری در بخش های توسعه و تعریض منعقد شده است.

وی واگذاری بخشی از زمین کارگاهی شهرداری منطقه دو در خیابان کارگر را از مهم ترین لوایح مصوب این مدت ذکر کرد و بیان داشت: این واگذاری بر اساس قیمت کارشناسی به کمیته امداد امام خمینی (ره) برای ساخت مجموعه فرهنگی انجام شده است.

سخنگوی شورای شهر قم اضافه کرد: تصویب جذب و به کارگیری 60 نفر نیروی عملیاتی جهت پست های سازمان آتش نشانی از دیگر مصوبات این مدت بود که مقدمات برگزاری آزمون و مصاحبه فراهم شده است.

بختیاری تصویب آئین نامه پیشنهادی رتبه بندی و تشخیص صلاحیت شرکت های حمل و نقل درون شهری را از دیگر مصوبات این مدت ذکر کرد و عنوان داشت: این امر در راستای ساماندهی وضعیت حمل و نقل درون شهری با رویکرد ایجاد بسترها و زیرساخت های حمل و نقل با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

وی از تعیین نرخ برای شرکت های متقاضی در پیک موتوری خبر داد و ابراز داشت: بر این اساس مبلغ کرایه برای هر 2 کیلومتر ده هزار ریال، برای 2 تا پنج کیلومتر 20 هزار ریال، هر کیلومتر بیشتر از پنج کیلومتر 2 هزار ریال و برای هر ساعت در اختیار 30 هزار ریال مصوب شده است.

سخنگوی شورای شهر قم افزود: بیمه بارنامه ها و نحوه حمل اجناس قیمتی در آیین نامه گنجانده شده و این شرکت ها تحت نظارت مدیریت و نظارت سازمان تاکسیرانی فعالیت خواهند کرد.

بختیاری در ادامه از واگذاری کارخانه تولید یخ شهرداری خبر داد و گفت: این کارخانه از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شد.

وی طرح کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تشویق ایجاد پارکینگ های عمومی در قم را از دیگر مصوبات این مدت اعلام کرد و بیان داشت: بر این اساس شهرداری قم مکلف است به افرادی که اقدام به ساخت پارکینگ عمومی طبقاتی می کنند به ازاء هر واحد پارکینگ مبلغ 50 میلیون ریال پرداخت کند.

سخنگوی شورای شهر قم اضافه کرد: مجوز ساخت به صورت رایگان ارائه و مبلغ پرداختی نیز بلاعوض است.

بختیاری از تشکیل جلسه کمیته زیست محیط شهری قم خبر داد و عنوان داشت: این کمیته دارای اعضایی از شورای شهر، شهرداری، سازمانهای بازیافت، فضای سبز، محیط زیست، جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی است.

وی ابراز کرد: ریاست این کمیته با شورای شهر است و هر سازمان یک نفر و شورای شهر سه نفر عضو این کمیته هستند.

سخنگوی شورای شهر قم ادامه داد: شناسایی و رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست شهر قم از وظایف این کمیته است.

بختیاری با اشاره به قرار گرفتن قم در حاشیه کویر و منشاء استانی ریزگردها بیان داشت: بحث ریزگردها با منشاء استانی در دستور کار این کمیته قرار گرفته است.

وی آلودگی هوا، آلودگی صوتی، توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش مصرف ظروف پلاستیکی، صنوف مزاحم و آلاینده های شهری، نخاله های ساختمانی، ساماندهی دکل ها و آنتن های مخابراتی، فاضلاب و آبهای سطحی قم، استفاده از دوچرخه در حمل و نقل شهری، بازیافت و بهره گیری از روش های بیولوژیک و فرهنگ سازی در زمینه مسائل زیست محیط شهری از جمله موضوعاتی است که در دستور کار این کمیته قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای شهر قم در پایان سخنان خود به نقش سازملان های مردم نهاد در این زمینه اشاره و خواستار ارتباط و تعامل این سازمان ها در این زمینه شد.