منصور واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مناسبتهای تقویم رسمی کشور در سال 1392 گفت: مناسبتهای تقویم سال آینده حدود دو ماه قبل از تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور گذشت و به شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ارائه شد.
وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این مناسبتها را مصوب کرده ولی مصوبات این شورا برای اجرا باید با امضای رئیس این شورا که شخص رئیس جمهور است، برسد تا آن را در اختیار موسسات مختلف قرار دهیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اضافه کرد: فکر میکنم بعد از بازگشت رئیس جمهور از سفر به نیویورک، این مصوبات به امضای ایشان خواهد رسید و به محض این کار، آنها را اعلام میکنیم.
واعظی گفت: در تقویم 92 تعدادی مناسبت اضافه شده و تعدادی مناسبت هم از ضمیمه تقویم به متن تقویم منتقل شده است.
وی با ذکر مثالی یادآور شد: یکی از این موارد مناسبت مربوط به «روز ورزش پهلوانی» است که قبلاً در ضمیمه تقویم بود و با تصمیم شورای فرهنگ عمومی و تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی به متن تقویم منتقل شده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی 14 شهریورماه امسال و در جلسه شماره 717 خود بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی کشور، 12 مناسبت جدید را برای درج در تقویم سال 1392 از تصویب گذراند که این مناسبتها به شرح زیر است:
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