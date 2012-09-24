منصور واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مناسبت‌های تقویم رسمی کشور در سال 1392 گفت: مناسبت‌های تقویم سال آینده حدود دو ماه قبل از تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور گذشت و به شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ارائه شد.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این مناسبت‌ها را مصوب کرده ولی مصوبات این شورا برای اجرا باید با امضای رئیس این شورا که شخص رئیس جمهور است، برسد تا آن را در اختیار موسسات مختلف قرار دهیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اضافه کرد: فکر می‌کنم بعد از بازگشت رئیس جمهور از سفر به نیویورک، این مصوبات به امضای ایشان خواهد رسید و به محض این کار، آنها را اعلام می‌کنیم.

واعظی گفت: در تقویم 92 تعدادی مناسبت اضافه شده و تعدادی مناسبت هم از ضمیمه تقویم به متن تقویم منتقل شده است.

وی با ذکر مثالی یادآور شد: یکی از این موارد مناسبت مربوط به «روز ورزش پهلوانی» است که قبلاً در ضمیمه تقویم بود و با تصمیم شورای فرهنگ عمومی و تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی به متن تقویم منتقل شده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی 14 شهریورماه امسال و در جلسه شماره 717 خود بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی کشور، 12 مناسبت جدید را برای درج در تقویم سال 1392 از تصویب گذراند که این مناسبت‌ها به شرح زیر است:

1- روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت شهید آوینی): 20 فروردین، (برای درج در متن تقویم)، 2- روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای، 17 شوال، (برای درج در متن تقویم)، 3- روز جهانی معلولان، 12 آذر (برای درج در متن تقویم)، 4- روز ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی: 20 مهر، (برای درج در متن تقویم)، 5- روز تکریم مادران و همسران شهدا: 13 جمادی‌الثانی، (برای درج در متن تقویم)، 6- روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه: 5 ذی‌القعده، (برای درج در متن تقویم)،

7- روز ادبیات کودکان و نوجوانان (سالگرد درگذشت مرحوم مهدی آذر یزدی): 18 تیر، (برای درج در متن تقویم)، 8- روز پدافند غیرعامل: 8 آبان، (برای درج در ضمیمه تقویم)، 9- روز بزرگداشت آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی: 30 تیر، (برای درج در ضمیمه تقویم)، 10-سالروز شهادت امیر سرلشکر خلبان عباس بابایی: 15 مرداد، (برای درج در ضمیمه تقویم)، 11-روز شهرداری و دهیاری: 14 تیر، (برای درج در ضمیمه تقویم)، 12-روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیا (ص): 10 شهریور، (برای درج در ضمیمه تقویم).

این مناسبت‌ها با امضای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای درج در تقویم رسمی کشور در سال آینده لازم‌الاجرا است.