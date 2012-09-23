به گزارش خبرنگار مهر، 11 فیلم خارجی در بخش مسابقه سینمای بین الملل بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان رقابت می کنند. در این بخش از جشنواره همچنین 3 فیلم ایرانی به نمایش در می آید که اسامی آن ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

بوتا (ایگار نجف) از آذربایجان، مادر بزرگ به مدرسه می رود(گو وانگ کیو جین) ، ای کاش(هیروکازا کرودا) از ژاپن، شاهزاده جوان قلمرو کایبوتسو(یوشیهیرو ناکامورا) از ژاپن، زندگی پر از شگفتی است(لولو لای) از تایوان، لیونل از محمد سودانی(محمد سودان)‌،‌غیر افسانه(آنتون لانسکاکوف و الکسی خوسلوف) از روسیه، عروسک بازی(گورگی نگاشف)‌،‌کریسمس مبارک (سانگ هون کیم و سانگ سان جونگ) از کره ، جنگ دکمه ها(یان ساموئل) از فرانسه و راه های جاودانه زیستن (گوستاو رون) از اسپانیا و انگلیس.

پروانه های زرین بخش مسابقه بین الملل جشنواره فیلم کودک در رشته های فیلم بلند، کارگردانی فیلم بلند ، فیلمنامه، بهترین فیلمنامه اقتباسی، اثر کوتاه یا نیمه بلند ، بازیگر کودک و نوجوان، دستاورد فنی و هنری و بهترین فیلم آسیایی، جایزه ویژه هیات داوران به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

رقابت 21 اثر در بخش مسابقه ویدیو بلند ایرانی جشنواره فیلم کودک

21 اثر در بخش مسابقه ویدیو بلند ایرانی بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان رقابت می کنند.

آثار این بخش از جشنواره برای دریافت 5 پروانه زرین در رشته های بهترین اثر ویدیویی بلند، کارگردانی، فیلم نامه، بازیگر کودک و نوجوان و جایزه ویژه هیئت داوران رقابت می کنند.

آوان (آرش سجادی حسینی) ، اولین باران پائیزی(افسانه منادی) ، ایلیا (زنجیره هایی که پاره نمی شود) ساخته داریوش جهانگیری، چند شاخه گل سرخ (مصطفی خانقلی)‌، خانه ننه(حامد خیری مطلق)، خانه پدرم (کامران قدکچیان)، سال های حادثه ( سعید چاری) ، سجاده(شهرزاد سالمی)، شب طولانی(علی معصومی)، شعله در باد(فرهاد مهرانفر) و ‌عملیات کرکس(غلامرضا رمضانی) از جمله آثار این بخش از جشنواره به شمار می روند.

سایر آثار ویدیویی بلند جشنواره فیلم کودک عبارتند از : قدر آن روزها(شاهین باباپور) ، قصه من و دوچرخه بابام(فیاض موسوی)‌، کاکوتی(محمد حسن زاده)، گوشواره های گلی(احمدرضا کرمی) ، لب دریا(حمید نعمت الله) ، مرادو(مجتبی صفر علی زاده)، مزرعه کودکی(سید مهدی برقعی)، من غلامرضا هستم(هاشم علیایی مقدم)، یحیی(مهرداد یزدانی) و یک داستان عاشقانه(مصطفی کوشکی).

با حضور کودکان و نوجوانان قطار شادمانی در شهر اصفهان به حرکت در می آید.

همزمان با برگزاری بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، قطار شادمانی در شهر اصفهان به حرکت در می آید. کودکان و نوجوانان اصفهانی در قطاری تزیین شده با نمادها و نشانه های جشنواره با فضایی شاد و جذاب و توام با برنامه های مختلف حضور می یابند و این قطار در سطح شهر به حرکت در می آید.

زمینه سازی برای حضور پرشور کودکان و نوجوانان و شخصیت های محبوب بچه ها از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای کودکان در سطح شهر است.

قطار شادی از 18 تا 20 مهر ماه جاری با حضور کودکان در سطح شهر به حرکت درمی آید تا به عنوان نمادی از جشنواره به نوعی زمینه ارتباط تمامی مردم اصفهان را با این رویداد فراهم کند.

قوکاسیان و جشنواره کودک

زوان قوکاسیان منتقد و نویسنده برجسته سینمایی کشورمان در خصوص برگزاری مراسم بزرگداشت خود در بیست و ششمین جشنواره فیلم کودک گفت: این بزرگداتش رنگ و بوی دیگری برای من دارد و آن را بسیار ارزشمند می دانم چون از طرف جشنواره‌ای است همواره دغدغه اصلی من بوده است.

این منتقد با بیان این مطلب افزود: من هیچ وقت برای بزرگداشت و تحسین شدن کار نکردم در دوران مختلفی که در نهاد‌های سینمایی اصفهان مسئولیت داشتم تمام تلاشم بر این بود که امکاناتی را در سینمای این شهر فراهم کنم که در زمان تحصیل خودم وجود نداشت و مجبور بودم به خاطر دستیابی به آن‌ها سختی های سفر به تهران را به جان بخرم.

وی تاکید کرد: تمام دغدغه من در زندگی، سینما بوده و اکنون نیز برای این نیاز روحی خود کار می‌کنم حتی اگر کارهایی که می‌کنم به نتیجه نرسد. بزرگداشت من، بزرگداشتی برای سینمای اصفهان است. من در این شهر رشد کردم و تمام تلاشم نیز برای رشد سینمای این شهر بوده است و باز هم برای سینمای این شهر تلاش می‌کنم.

نمایش فیلم های ملکه و خرس در جشنواره پرتقال طلایی

دو فیلم سینمایی ایرانی در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم پرتقال طلایی کشور ترکیه به نمایش در می آیند. فیلم های ملکه ساخته محمدعلی باشه آهنگر و خرس ساخته خسرو معصومی در بخش مسابقه این رویداد به روی پرده می روند.

فیلم ملکه از جمله آثار تحسین شده سینمای ایران به شمار می رود که پیشتر در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم فجر به روی پرده رفته است.

فیلم خرس که پیش از این حضور تاثیرگذاری را در عرصه جهانی تجربه کرده جایزه بزرگ پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم شانگهای را که از مهمترین رویدادهای سینمایی آسیا و جهان به شمار می رود به خود اختصاص داده است. جشنواره فیلم پرتقال طلایی از 15 تا 21 مهر ماه سال جاری در شهر آنتالیا کشور ترکیه برگزار می شود.

