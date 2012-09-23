توسعه مراکز مخابراتی در تهران/بروز اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه امروز در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی و از فردا سوم مهرماه در مراکز مخابرات شهید لطیفی، شهید یزدانپناه، شمشک، شهدای مرصاد پاکدشت و شریف آباد صورت می گیرد.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3337 الی 3339 و 3374 الی 3376 در محدوده شهرری، جوانمرد قصاب و بلوار شهدا حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

همچنین با اجرای این عملیات توسعه ای، ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298 در محدوده خیابانهای شهید ابهری، شیان 1 و 2، جوانشیر، سنبل، اعتمادی شرقی، اردیبهشت و مجتمع بهاران و در مرکز مخابرات شهید یزدان پناه با پیش شماره های 4480 الی 4487 در محدوده خیابان های زیتون، پنج تن، نشاط و قدس حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان در مرکز مخابرات شمشک از ساعت 23 سوم مهرماه به مدت 4 ساعت و در مراکز مخابرات شهدای مرصاد پاکدشت و شریف آباد از ساعت 2 بامداد سوم مهرماه به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.

