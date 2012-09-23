مشکلات مالی تیم گهر دورود بازیکنان را بی انگیزه کرده است

محمد یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمدن تیم گهر به لیگ برتر یک برند با ارزش برای لرستان محسوب می شود، اظهار داشت: ما باید از این برند و ظرفیت استفاده کنیم چرا که در حال حاضر 18 استان کشور در لیگ برتر تیمی ندارند.

وی با بیان اینکه متاسفانه با این شرایط و مشکلات موجود داریم اعتبار و ارزش استان را از دست می دهیم، عنوان کرد: در حال حاضر شهرداری برای پرداخت 20 درصد قراردادهای بازیکنان با مشکل مواجه است.

سرپرست تیم گهر دورود لرستان با بیان اینکه 20 درصد قراردادهای بازیکنان تیم با مدیریت مدیر اجرایی تیم در 4 قسط تقسیم شد، بیان داشت: این در حالیست که با وجود این قسط بندی تنها 7 بازیکن این تیم موفق به دریافت 20 درصد قراردادهایشان شده اند.

یاراحمدی با بیان اینکه تاکنون این میزان از مبلغ قراردادهای بازیکنان نیز از رویانیان و هاشمی قرض گرفته شده است، عنوان کرد: این در حالیست که یکی از بازیکنان تیم به دلیل مشکلات مالی وسایل خانه اش توسط صاحب خانه بیرون ریخته شد و با کمک آقای هاشمی ما توانستیم به این بازیکن یاری رسانیم.

وی با اشاره به وعده شهرداری دورود در رابطه با پرداخت 20 درصد دیگر مبلغ قرارداد به بازیکنان تا هفته آینده گفت: پرداخت قراردادها تا یک هفته آینده "نوش دارو بعد از مرگ سهراب است" و بازیکنان در حال حاضر بی انگیزه شده اند.