تیم گهر وضعیتی بحرانی و اسفناک دارد/ شکایت از "تارتار" به کمیته انضباطی

اسماعیل حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پرداخت قراردادهای بازیکنان و کادر فنی تیم گهر اظهار داشت: متاسفانه تا کنون تنها 6 بازیکن و سرمربی تیم گهر توانسته اند 20 درصد قراردادهای خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه شهرداری دورود باید در این زمینه تکلیف را روشن کند، عنوان کرد: با حرف و حدیث و شعار دادن مشکلات تیم گهر حل نمی شود.

مدیر اجرایی تیم فوتبال گهر دورود لرستان با تاکید بر اینکه شهرداری دورود باید با صداقت و شفافیت عمل کند، بیان داشت: در حال حاضر بحث آبروی استان لرستان در میان است و باید اقدامات لازم توسط مسئولان شهرداری دورود صورت گیرد.

حیدرپور با بیان اینکه در حال حاضر تیم گهر وضعیتی بحرانی و اسفناک دارد، تصریح کرد: شهرداری دورود باید تا نیم فصل 500 میلیون تومان بابت قراردادهای بازیکنان پرداخت می کرد و این در حالیست که تنها 6 بازیکن قراردادهایشان را دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه برای پرداخت قراردادهای این تعداد بازیکن نیز از مدیرعامل تیم پرسپولیس مبلغ 250 میلیون تومان و از آقای هاشمی سرمایه گذار دورودی 200 میلیون تومان قرض گرفته ایم، ادامه داد: این در حالیست که بقیه بازیکنان تیم حتی یک ریال از قراردادهای خود را دریافت نکرده اند.

مدیر اجرایی تیم فوتبال گهر لرستان با اشاره به وضعیت مالی بازیکنان تیم تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر برخی از بازیکنان تیم به دلیل مشکلات مالی مسافرکشی می کنند.

حیدرپور با بیان اینکه متاسفانه به دلیل مشکلات مالی 5 بازیکن از تیم گهر جدا شده است، افزود: این در حالیست که تیم گهر سرمربی ندارد چرا که با این وضعیت مالی کسی قبول نمی کند سرمربی تیم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جدا شدن مهدی تارتار سرمربی این تیم بدون هماهنگی مسئولان تیم ادامه داد: در این راستا باشگاه شکایتی را به کمیته انظباطی لیگ در این زمینه ارسال کرده است.

مدیر اجرایی تیم فوتبال گهر لرستان تصریح کرد: تارتار یا باید به تیم گهر برگردد و یا اینکه پولی را که از تیم گهر دریافت کرده به باشگاه بازگرداند.