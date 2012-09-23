توصیه های اورژانس به دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد رضوانی اظهار داشت: دانش آموزان باید در حین بازی دقت کنند و اگر یکی از همبازی هایشان دچار سانحه شد او را حرکت ندهند زیرا ممکن است دچار شکستگی شده باشد و سریعاً ناظم مدرسه را خبر کنند.

وی افزود: بچه ها نباید هرگز از نرده های راه پله خم شوند، در زیر نور مستقیم آفتاب بازی کنند و در آبخوری همدیگر را هل دهند.

رضوانی تصریح کرد: لازم است که والدین تمام نکات بهداشتی را به فرزند خود آموزش دهند تا در مدرسه کمتر با مشکلات بهداشتی مواجه شوند همچنین اگر دانش آموزان تشنه بودند از آبهایی که آشامیدنی نیست استفاده نکرده و حتماً با لیوان شخصی خود آب بنوشند.

معاون آموزشی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس خاطرنشان ساخت: در صورت بروز حادثه ای که نیاز به کمکهای پزشکی دارد با شماره تلفن 115 تماس گرفته و جزئیات اتفاق، محل حادثه، مشخصات مصدوم و زمان حادثه را به پاسخگوی تلفن توضیح دهند.