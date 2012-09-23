نخستین دوره آموزشی طرح مهندسان فردا در زاهدان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانتیغی در مراسم اختتامیه مهارت آموزی این دوره با بیان اینکه این طرح برای اولین بار در سیستان و بلوچستان به اجرا در آمده است، اظهار داشت: 100 نفر از دانش آموزان نوجوان در طی 50 ساعت در سه رشته انیمیشن، سازه های ماکارونی و ICDLآموزش های لازم را در این مرکز کسب کردند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح به صورت آزمایشی با استقبال و موفقیت چشمگیری روبرو بوده است، گفت: بزودی با ارائه رشته های نام برده در آموزشگاه های آزاد فنی حرفه ای سطح استان به نیاز متقاضیان نوجوان و همچنین خانواده ها در این زمینه پاسخ داده خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را کسب فرهنگ کار، توانمند سازی نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بستر سازی مناسب به منظور احراز مشاغل آینده عنوان کرد و افزود: شرکت دانش آموزان در کارهای گروهی و کشف استعدادهای نهفته در کودکان یکی از اهداف برنامه ریزی شده در این دوره بود که با استمرار این طرح در آموزشگاه های استان دنبال خواهد شد.

مدیر کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان بیان داشت: این طرح قابلیت اجرا برای تمامی مقاطع تحصیلی و تا تحصیلات تکمیلی را دارد.

وی گفت: در این راستا برگزاری رقابت هایی با این عنوان و به صورت سالیانه به منظور ایجاد انگیزه در بین جوانان برگزار خواهد شد.

در این مراسم ضمن برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان، از مهارت آموزان شرکت کننده در این طرح با اهدای جوایزی تقدیر شد.