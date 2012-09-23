500 شرکت ایرانی در اقلیم کردستان عراق فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تجاری و بازرگانی اقلیم کردستان عراق به منظور توسعه مناسبات بازرگانی و تجاری روز یکشنبه در سفر خود به استان قزوین با احمد عجم استاندار دیدار و گفتگو کردند.

کاک محمد حاجی سعید در این دیدار اظهارداشت: مشترکات دینی و مرزهای مشترک طولانی زمینه و بستر توسعه روابط تجاری بین ایران و عراق را بیش از گذشته فراهم کرده و بسیار تمایل داریم تا با همسایه مسلمان خود روابط عمیق تری داشته باشیم.

مشاور بازرگانی رئیس جمهور عراق یادآورشد: تا پایان سال 2012 میزان مبادلات تجاری کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران به پنج میلیارد دلار خواهد رسید.

وی تصریح کرد: این میزان مبادلات به غیر از کالاهایی است که یه دلیلی امنیت بالای ایران از بنادری مانند خرمشهر، امام خمینی(ره)، ماهشهر و چند بندر دیگر به کردستان عراق و از آنجا به سایر کشورها ارسال می شود.

کاک محمد حاجی سعید یادآورشد: خوشبختانه اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر از رشد فزاینده ای در بخش اقتصادی برخوردار شده و سرمایه گذاران کشورهای مختلف توانسته اند کارهای بزرگی انجام دهند که در این میان 500 شرکت نیز از ایران با حضور در این اقلیم فعالیت بازرگانی خود را آغاز کرده اند.

این فعال اقتصادی کرد عراقی بیان کرد: استان قزوین از مناطق بسیار خوب صنعتی و کشاورزی کشور ایران است و با داشتن کالاهای مرغوب می تواند بخشی از نیاز تجار ما را تامین کند.

عطا محمد نوری معاون رئیس کل صادرات و واردات اقلیم کردستان عراق هم اظهارداشت: در زمینه صنعت نفت قراردادهای بزرگی با ایرانی ها منعقد کرده ایم و در حال حاضر هم با ساخت یک شهرک صنعتی با کمک ایران در کردستان عراق در مسیر توسعه مناسبات گام برداشته ایم.