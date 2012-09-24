عارف ربطی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب افزود: ما روز اول مهرماه بخشنامه ای را به تمامی زیر مجموعه های فدراسیون کشتی ارسال و تاکید کردیم که از این پس هیچکدام از مسئولان و کارکنان فدراسون نباید بدون اطلاع و آگاهی از مسایل و اتفاقات کنونی کشتی با مطبوعات و رسانه ها مصاحبه کنند و باعث برخی مسایل حاشیه ای شوند.

وی تصریح کرد: این بخشنامه به معنای ممنوع المصاحبه کردن اهالی فدراسیون نیست و ما همچنان معتقدیم اخبار و اطلاعات باید از طریق افرادی به رسانه ها برسد که دقیقا در جریان امور هستند و شک و تردیدی در این اخبار ندارند. متاسفانه دیده شده در برخی از موارد خبری از زبان برخی مسئولان فدراسیون کشتی منتشر شده که نه تنها صحت نداشته بلکه فضای حاکم بر فدراسیون را نیز متشنج کرده است.

دبیر فدراسیون کشتی ادامه داد: ما با اطلاع رسانی کذب و غلط مخالفیم و طی بخشنامه مذکور به تمامی مسئولان و کارکنان فدراسیون تذکر داده ایم که در صورت اطلاع رسانی ناآگاهانه و غیر اصولی با آنان برخورد خواهد شد. مسئولان فدراسیون با اصل اطلاع رسانی مشکلی ندارند بلکه ما با انتشار اخبار کذب و غیرواقعی از زبان برخی مسئولان کشتی مخالفیم.

ربطی در خاتمه گفت: اخبار رسمی فدراسیون کشتی لحظه به لحظه از طریق سایت فدراسیون در اختیار رسانه ها قرار می گیرد و ما سعی کردیم اطلاع رسانی دقیق و صحیحی را بدین طریق انجام دهیم. مطمئنا رسانه ها می توانند علاوه بر اخبار منتشره سایت، بدون هیچ مشکلی از نظرات مسئولان آگاه و مطلع فدراسیون کشتی نیز استفاده کنند تا در نهایت یک اطلاع رسانی واقعی و صحیح صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله خطیب سرپرست موقت فدراسیون کشتی روز شنبه با ارسال یک بخشنامه داخلی به تمامی زیر مجموعه های این فدراسیون از آنان خواست به هیچ عنوان بدون آگاهی از جریانات روز کشتی با رسانه ها صحبت نکنند. البته لحن این بخشنامه کمی تند است و در پایان آن آمده است در صورت عدم توجه با فرد خاطی برخورد لازم صورت خواهد گرفت!