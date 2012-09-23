تولید بیش از 100 میلیون جفت کفش در قم

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فراهانی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه صنعت کفش قم بسیار ناشناخته است بیان کرد: صنعت کفش استان قم بیش از 50 سال سابقه دارد که در گذشته به صورت سنتی بوده و بعد از انقلاب به صورت ماشینی در آمده است.

وی ادامه داد: رشد صنعت کفش در استان قم بعد از انقلاب آغاز شده است و اکنون بیش از 70 درصد از تولید کفش کشور در قم تولید می شود.



کفش نخستین کالای صادراتی قم است



وی با اشاره به اینکه کفش نخستین کالای صادراتی استان قم است افزود: با همکاری شرکت شهرک های صنعتی چند سالی است که خوشه کفش در قم ایجاد شده است.



رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع کفش قم با اشاره به اینکه از زمان ایجاد انجمن کفش در استان قم صادرات بیشتر شده است افزود: از سال 80 صادرات آغاز شده است و هر سال رشد بیشتری نسبت به قبل داشته است.



وی بیان کرد: سال گذشته حدود 460 میلیون دلار کفش از گمرک استان قم صادر شده است.

ایجاد بیش از سه هزار اشتغال مستقیم در صنعت کفش



وی گفت: در حال حاضر 200 واحد فعال است و بیش از سه هزار اشتغال مستقیم و بیش از 20 هزار اشتغال غیرمستقیم در این راستا ایجاد شده است و علاوه بر آن اشتغال زایی خانگی نیز ایجاد شده است.



فراهانی بیان کرد: از زمانی که صنعت کفش ایجاد شد یکی از برنامه‌ها، توسعه صنعت کفش نه تنها در ایران بلکه در کشورهای منطقه و حتی آفریقا نیز است.



وی گفت: سال گذشته جلسات و جشنواره‌هایی برگزار شد که در این جشنواره مشکلات بخش صنعت مشخص و پیگیری شد.



وی با اشاره به تعامل خوب سازمان‌های دولتی در ایجاد جشنواره کفش در استان قم افزود: در استان قم صنعت پلاستیک، فرش، کفش و منبت کاری بسیار موفق است.



رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع کفش استان قم در ادامه بیان کرد: در سال گذشته بیش از 100 میلیون جفت کفش در استان قم تولید شد.



صادرات کفش قم به کشورهای منطقه



وی با بیان این که ایجاد شهرک صنعتی کفش در قم می تواند بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه را برطرف سازد گفت: کفش قم به کشورهای منطقه از جمله عراق، آسیای میانه، افغانستان، تاجیکستان صادر می شود.



فراهانی گفت: کفش در قم قبل از تشکیل انجمن کفش از مواد بازیافت ایجاد می شد اما اکنون از مواد استاندارد ایجاد می شود.



وی بیان کرد: نخستین کنسرسیوم صادراتی کفش کشور در قم ایجاد شده است و صادرات از طریق این کنسرسیوم انجام می شود.



وی در پایان گفت: در صورت همکاری پتروشیمی با خوشه کفش بسیاری از مشکلات برطرف می شود.