نمایشگاه مفهمومی فرستادگان رضا (ع) در سطح شهر مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه های مفهومی فرستادگان رضا(ع) در قالب عکس در سطح شهر در حال برگزاری است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد گفت: در این نمایشگاه عکس‌هایی در ارتباط با اعزام رزمندگان از مشهد و حرم مطهر رضوی به مناطق جنگی و نحوه ارتباط رزمندگان با امام رضا(ع) در حال برگزاری است تا بازدیدکنندگان با تعلقات دینی و رضوی رزمندگان بیشتر آشنا شوند.

علی اکبر عصارنیا ادامه داد: در این نمایشگاه‌ها فلش کارت‌هایی با عنوان خط عاشقی به مخاطبان ارائه می‌شود که در آن ارتباطات عاطفی رزمندگان با امام رضا(ع) بیان شده است.

1000 تن کاغذ باطله از مدارس شهر مشهد جمع آوریشد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از جمع‌آوری بیش از یکهزار تن کاغذ باطله در سال گذشته از مدارس شهر مشهد خبر داد.

علی نجفی از مشارکت دانش‌آموزان در طرح پاکیاران خبر داد و گفت: با توجه به حجم بالای تولید کاغذ باطله در میان دانش‌آموزان کارخانه بازیافت کاغذ مشهد در اول مهرماه سال جاری توسط دانش‌آموزان شروع به کار می‌کند.

وی تصریح کرد: با شروع سال تحصیلی، مربیان پاکیار سازمان مدیریت پسماند به مراجعه به مدارس سطح شهر به دانش‌آموزان در زمینه تفکیک زباله‌ها و بازیافت آموزش‌هایی را ارائه می‌کنند.

نجفی با اشاره به اجرای طرح پاکیاران گفت: در حال حاضر500 مدرسه تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

توزیع 500 کیف سلامت در بین دانش‌آموزان

شهردار منطقه پنج مشهد گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید 500 کیف سلامت در بین دانش‌آموزان محروم حوزه خدماتی این شهرداری توزیع شده است.

حسن حسینی در حاشیه توزیع کیف‌های سلامت در دبستان جامی اظهارکرد: این کیف‌ها دارای اقلام بهداشتی مسواک، خمیردندان، صابون، حوله و لیوان هستند.

وی اظهار کرد: این طرح در راستای سند چشم‌انداز 20 ساله شهرداری با شعار امنیت انسانی، عدالت اجتماعی و زندگی سالم در مناطق محروم شرق مشهد اجرا شده است.

حسینی گفت: کودکان بی‌سرپرست، بد سرپرست، کودکان استثنایی، دانش‌آموزان کمیته امداد امام (ره ) و مؤسسات خیریه زیر پوشش این طرح قرار گرفتند.

خسارت به تجهیزات ترافیکی مشهد به صفر رسید

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: ‌در 6 ماه ابتدای سال جاری هیچ نوع خسارتی به تجهیزات ترافیکی موجود در شهر مقدس مشهد وارد نشده است.

مهدی امامی میبدی اظهار کرد: در سال گذشته طی بررسی‌ها و گزارش‌های کارشناسان این سازمان، همواره شاهد خسارت‌هایی به بسیاری از تجهیزات مهم ترافیکی همانند چراغ‌های فرماندهی و یا فیبرهای نوری بوده‌ایم که عمدتا بوسیله حفاری‌های غیرکارشناسی از سوی برخی ارگان‌ها در سطح شهر اتفاق می‌افتاد.

وی افزود: ‌در همین راستا کارگروه ویژه‌ای با عنوان کارگروه حفاری و ایمنی پروژه و تعیین خسارت، برای جلوگیری از این اتفاقات شکل گرفته است.

ارائه مشاوره رضوی در 25 ایستگاه شهری

به مناسبت دهه کرامت مشاوره‌های رضوی پیرامون سیره امام‌ رضا(ع) به صورت رایگان در 25 ایستگاه خدمات فرهنگی با عنوان نسیم رضوان، به شهروندان و زائران مشهد ارائه می‌شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد گفت: در ایستگاه‌های نسیم رضوان هفت غرفه تعبیه شده است که با موضوعات کودک، فروش محصولات فرهنگی، رسانه‌های دیجیتال، دفاع مقدس، مشاوره رضوی، غرفه‌های ابتکاری با موضوع کرامت رضوی به مخاطبان ارایه خدمت می‌کنند.

اکبر عصارنیا افزود: هدف از برپایی این ایستگاه‌ها در سطح شهر آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با فرهنگ رضوی و یادآوری دلاوری‌های رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس است چرا که آنان تحت لوای امام رضا(ع) بر دشمنان پیروز شدند.