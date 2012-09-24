به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حبیبی اظهار کرد: کارگاههای نگرش سیستمی به دین از جمله کارگاهها و همایشهای تخصصی است که اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی طی سال و بهصورت ویژه در مناسبتهای گوناگون مذهبی اقدام به برگزاری آن میکند.
وی افزود: بر اساس این گزارش، جلسات نگرش سیستمی به دین که پرسش و پاسخ یکی از ارکان آن است، برای عموم مخاطبان در ردههای سنی مختلف نوجوان، جوان و بزرگسال برگزار میشود که حدود 70 درصد آن را زائران بارگاه منور رضوی تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: موضوع این کارگاهها، حجاب، مهدویت و زیارت بوده و در پایگاههایی همچون مسجد صدیقیها، سرزمین نور واقع در ورودی سردرب غربی صحن جامع رضوی و رواق دارالهدایه برگزار میشود.
وی درباره چگونگی گزینش موضوعات مختلف برای این کارگاهها عنوان کرد: موضوعات طرح شده برای این کارگاهها طی پژوهشهای گستردهی استادان حوزه و دانشگاه نیازسنجی شده و مهمترین معضلات و نیازهای جوانان در جامعهی فعلی را پوشش میدهد.
یادآور میشود، اطلاعرسانی در خصوص این کارگاهها توسط تبلیغات محیطی در حرم مطهر رضوی، محصولات مسابقاتی و برنامهها و مراسمهای برگزار شده در رواقهای کاروانهای زیارتی به اطلاع گروهها و زائران رسیده است.
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