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۳ مهر ۱۳۹۱، ۹:۳۸

ویژه‌ دهه‌ کرامت رضوی/

110 کارگاه نگرش سیستمی به دین در حرم رضوی برگزار می‌شود

110 کارگاه نگرش سیستمی به دین در حرم رضوی برگزار می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اداره‌ امور فرهنگی آستان قدس رضوی از برگزاری 110 کارگاه نگرش سیستمی به دین ویژه‌ دهه‌ کرامت رضوی در جوار بارگاه منور حضرت رضا(ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حبیبی اظهار کرد: کارگاه‌های نگرش سیستمی به دین از جمله کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی است که اداره‌ امور فرهنگی آستان قدس رضوی طی سال و به‌صورت ویژه در مناسبت‌های گوناگون مذهبی اقدام به برگزاری آن می‌کند.

وی افزود: بر اساس این گزارش، جلسات نگرش سیستمی به دین که پرسش و پاسخ یکی از ارکان آن است، برای عموم مخاطبان در رده‌های سنی مختلف نوجوان، جوان و بزرگ‌سال برگزار می‌شود که حدود 70 درصد آن را زائران بارگاه منور رضوی تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: موضوع این کارگاه‌ها، حجاب، مهدویت و زیارت بوده و در پایگاه‌هایی هم‌چون مسجد صدیقی‌ها، سرزمین نور واقع در ورودی سردرب غربی صحن جامع رضوی و رواق دارالهدایه برگزار می‌شود.

وی درباره چگونگی گزینش موضوعات مختلف برای این کارگاه‌ها عنوان کرد: موضوعات طرح شده برای این کارگاه‌ها طی پژوهش‌های گسترده‌ی استادان حوزه و دانشگاه نیازسنجی شده و مهم‌ترین معضلات و نیازهای جوانان در جامعه‌ی فعلی را پوشش می‌دهد.

یادآور می‌شود، اطلاع‌رسانی در خصوص این کارگاه‌ها توسط تبلیغات محیطی در حرم مطهر رضوی، محصولات مسابقاتی و برنامه‌ها و مراسم‌های برگزار شده در رواق‌های کاروان‌های زیارتی به اطلاع‌ گروه‌ها و زائران رسیده است.

کد مطلب 1703181

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