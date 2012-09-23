  1. بین الملل
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۴

تحولات افغانستان/

7 سرکرده طالبان کشته شدند/ بازداشت 24 شبه نظامی

7 سرکرده طالبان کشته شدند/ بازداشت 24 شبه نظامی

کشته شدن 7 سرکرده طالبان در پی حمله هوایی ناتو در جنوب افغانستان، بازداشت 24 عضو طالبان و ادامه عملیات نظامی علیه شبه نظامیان در بخشهای مختلف این کشور از جمله رویدادهای اخیر این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد در پی عملیات پلیس و ارتش افغانستان و نیروهای ناتو در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور دست کم 16 نفر کشته و 24 فرد دیگر بازداشت شدند.

نیروهای ناتو و افغانی چندین عملیات را در ولایتهای فاریاب، زابل، وردک، لوگار، غزنی و هلمند انجام دادند. در این بیانیه به شمار نیروهای امنیتی کشته شده اشاره نشده است.

همچنین "فرید احمد فرهنگ" سخنگوی پلیس ولایت هلمند اعلام کرد که شب گذشته در پی حمله هوایی در جنوب افغانستان هفت سرکرده طالبان کشته و ملا احمد مبارک فرمانده اصلی این گروه در این منطقه بازداشت شد.

بامداد رو یکشنبه جنگنده نیروهای ناتو یک حمله هوایی را در مقر طالبان در ولایت هلمند انجام داده و بر اثر آن 7 سرکرده طالبان از جمله "ملا حضرت" و "ملا یاسین" کشته شدند.

وزارت کشور افغانستان همچنین در بیانیه ای از کشته شدن 19 عضو طالبان و بازداشت 13 فرد دیگر در جریان عملیات نیروهای ناتو و افغانی در ولایتهای ننگرهار، زابل، میدان وردک، لوگار، غزنی، پکتیا و هلمند خبر داد.

طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است و تلفات نیروهای امنیتی هنوز مشخص نیست.

کد مطلب 1703191

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها