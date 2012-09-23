7 سرکرده طالبان کشته شدند/ بازداشت 24 شبه نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد در پی عملیات پلیس و ارتش افغانستان و نیروهای ناتو در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور دست کم 16 نفر کشته و 24 فرد دیگر بازداشت شدند.

نیروهای ناتو و افغانی چندین عملیات را در ولایتهای فاریاب، زابل، وردک، لوگار، غزنی و هلمند انجام دادند. در این بیانیه به شمار نیروهای امنیتی کشته شده اشاره نشده است.

همچنین "فرید احمد فرهنگ" سخنگوی پلیس ولایت هلمند اعلام کرد که شب گذشته در پی حمله هوایی در جنوب افغانستان هفت سرکرده طالبان کشته و ملا احمد مبارک فرمانده اصلی این گروه در این منطقه بازداشت شد.

بامداد رو یکشنبه جنگنده نیروهای ناتو یک حمله هوایی را در مقر طالبان در ولایت هلمند انجام داده و بر اثر آن 7 سرکرده طالبان از جمله "ملا حضرت" و "ملا یاسین" کشته شدند.

وزارت کشور افغانستان همچنین در بیانیه ای از کشته شدن 19 عضو طالبان و بازداشت 13 فرد دیگر در جریان عملیات نیروهای ناتو و افغانی در ولایتهای ننگرهار، زابل، میدان وردک، لوگار، غزنی، پکتیا و هلمند خبر داد.

طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است و تلفات نیروهای امنیتی هنوز مشخص نیست.