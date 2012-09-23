شهدا باعث عزت و افتخار نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی محسن زاده ظهر یکشنبه در یادواره هزار و 800 شهید سرباز استان کرمان گفت: سربازان باید ادامه دهنده راه شهدا باشند.

وی با شهیدان را مایه عزت و افتخار نظام دانست و افزود: این آرامش و امنیت موجود در کشور را مدیون افرادی هستیم که با خون خود از آرمان های نظام و انقلاب دفاع کردند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در لشکر عملیاتی 41 ثارالله در ادامه با اشاره به رشادت های سربازان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: بیش از یک چهارم از تعداد شهدای ما از سربازان بودند که در دفاع از مرزهای کشور از هیچ کوششی دریغ نکرده و دلاورمردانه در مقابل دشمنان ایستادگی کردند.

حجت الاسلام محسن زاده با اشاره به اینکه دوران دفاع مقدس گرچه دورانی سخت برای کشور بود اما دستاوردهای عظیمی به دنبال داشت افزود: از جمله این دستاوردها می توان به تجارب سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی ایران در این دوران اشاره کرد.

وی ادامه داد: رشد روابط سیاسی و دیپلملتیک با کشورهای مختلف، تحکیم وحدت وشکوفایی استعدادهای جوانان از دیگر دستاوردهایی است که این دوران طلایی انقلاب به همراه داشته است.

حجت الاسلام محسن زاده الگوی نهضت های بیداری اسلامی را ایران دانست و تصریح کرد: ایران امروز یکی از قدرت های منطقه محسوب می شود.

وی یادآور شد: ایران در سخت ترین شرایط و بدون حمایت هیچ کشوری توانست عراق را شکست داده و به عزت و بزرگی در جهان دست پیدا کند.