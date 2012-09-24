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۳ مهر ۱۳۹۱، ۹:۳۶

به مناسبت ولادت امام رضا(ع)/

جانبازان قطع نخاع جنگ تحمیلی به بارگاه منور رضوی مشرف می‌شوند

جانبازان قطع نخاع جنگ تحمیلی به بارگاه منور رضوی مشرف می‌شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: به مناسبت ولادت با سعادت حضرت‌رضا (ع)، 120 نفر از جانبازان سرافراز قطع نخاع هشت سال دفاع مقدس به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت میلاد پر برکت ثامن‌الحجج(ع) علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، خدمه و خدمتگزاران بارگاه منور رضوی با حضور در آسایشگاه جانبازان امام خمینی(ره) مشهد و عرض تبریک، 120 نفر از جانبازان قطع نخاع را برای زیارت مضجع منور حضرت‌رضا(ع) همراهی خواهند کرد.

این برنامه تحت عنوان زیارت امام مهربانی‌ها برگزار می‌شود و علاوه بر جانبازان، خانواده‌های معزز شهدا، آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس نیز در حرم رضوی حضور خواهند یافت.

شایان ذکر است، جانبازان سلحشور پس از حضور در حرم مطهر رضوی، با بهره‌گیری از مراسم فرهنگی ویژه این ایام، مهمان‌خوان پر برکت امام رئوف در مهمان‌سرای حضرت‌رضا(ع)خواهند شد.

کد مطلب 1703199

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