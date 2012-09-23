پخش نشدن بازی با لائوس دلم را شکست/ از تیم نوجوانان حمایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستی‌مهر در مورد دیدار دوشنبه‌ تیم نوجوانان ایران مقابل یمن ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم یمن را آنالیز کرده‌ایم و روز شنبه هم مهدی غفاری و نادر عزت‌اللهی به ورزشگاه پاس رفته بودند و بازی کویت و یمن را از نزدیک دیدند، فیلماین بازی را هم بدست آوردیم و امروز آن را بررسی می‌کنیم.

وی درباره بازی مقابل لائوس اظهار داشت: درباره این بازی در کنفرانس صحبت کرده‌ام و همین قدر که بازی مورد انتظار را ارائه نکردیم اما قول می‌دهم روز دوشنبه برابر تیم یمن بهتر بازی کنیم. البته یمن حریف ناشناخته‌ای است، فیزیک استخوانی دارد و مطمئنا بازی مقابل این تیم راحت نخواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان در پایان خاطرنشان کرد: ‌گله‌هایم را در نشست روز شنبه مطرح کردم اما از رسانه‌هایی که عدم پخش بازی ایران را پوشش دادند، تشکر ویژه‌ای می‌کنم زیرا آنها به وظیفه حرفه‌ای خود عمل کردند.

وی افزود: در اینجا باید سوالاتی را مطرح کنم، آیا این بازیکنان آینده سازان فوتبال ملی نیستند؟ آیا قرار است بازیکنانی که در بازی‌های خیرخواهانه به میدان می‌روند، در مرحله مقدماتی و نهایی جام جهانی بازی کنند؟ وقتی از طربق مدیر رسانه‌ای تیم و پیش از بازی متوجه شدم رقابتها حق پخش ندارد و رایگان است و از دو شبکه‌ای که می‌توانستند پخش شود‌، پخش نمی‌شود، دلم شکست.

دوستی‌مهر در پایان گفت: در این شرایط امیدوارم مردم و هواداران فوتبال فردا دوشنبه به ورزشگاه بیایند و تیم نوجوانان را تنها نگذارند. امید دیگرم هم این است که این بازی به صورت مستقیم پخش شود و ملت ایران بازی نوجوانانشان را ببینند.