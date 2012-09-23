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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

موحدی:

فاز دوم تهیه شناسنامه اشیاء تاریخی کرمان آغاز شد

فاز دوم تهیه شناسنامه اشیاء تاریخی کرمان آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی استان کرمان از آغاز فاز دوم تهیه شناسنامه اشیاء تاریخی در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن موحدی با بیان این مطلب گفت: در فاز نخست حدود 11 هزار شی فرهنگی و تاریخی استان کرمان شناسنامه دار شدند.

وی افزود: در فاز دوم این طرح، اشیاء فرهنگی و تاریخی موجود استان که حاصل حفاری علمی باستانشناسی یا اشیاء توقیفی دستگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی هستند، شناسنامه دار خواهند شد.

موحدی اظهار داشت: همزمان با تهیه شناسنامه اشیاء فرهنگی و تاریخی، این اشیاء دارای شناسنامه الکترونیکی نیز می شوند.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ادامه داد: استان کرمان به خصوص بخش های جنوبی این استان از غنای تاریخی و فرهنگی زیادی برخوردار بوده و اشیاء ارزنده و قابل توجهی از ادوار پیش از تاریخ و دوره های تاریخی و اسلامی از این منطقه بدست آمده است.
 

کد مطلب 1703204

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