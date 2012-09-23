برخورد قهرآمیز در شرایط اختلال در نظم و امنیت به کار گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: عمده مردم در حوزه انتظامی، هر کجا مشکلی پیش می آید از نیروی انتظامی پاسخگویی می خواهند.

وی ادامه داد: من معتقدم برخورد قهرآمیز انسان را به نتیجه نمی رساند، این انتظار در همه جا جواب نمی دهد و در جایی که انسان نظم و امنیت را مختل می کند باید انجام شود.



مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: مجموعه هایی که در امنیت سهم دارند باید در کنار هم و با هم حرکت کنند.



وی گفت: آسیب شناسی باید روزآمد باشد و منشا آن را رسیدگی کرد وبرای هر کدام سهمی را تعیین کرد یعنی به عنوان مثال فقر چقدر تاثیر گذار بوده تا جرم های دیگری اتفاق افتد، این اصل را قرار دهید و موردی بررسی نکنید.

امام جمعه قم با اشاره به آمادگی همکاری معاونت تبلیغ حوزه علمیه افزود: حقیقتا کار در حوزه اجتماعی سخت است و باید اقدامات فکری و فرهنگی را احساس کرده و ضمن آسیب شناسی جرم هایی که از محله خاصی بر می خیزد راهکارهای مناسبی را ارائه کرد.

نیروی انتظامی بدنبال امنیت پایدار است



فرمانده انتظامی استان قم نیز ضمن تاکید بر آموزش و حرفه آموزی کارکنان اظهار داشت: کارکنان انتظامی باید از آموزش های لازم و حرفه کافی برخوردار باشند و این قضیه می تواند در استاندار سازی رفتارها کمک کند.



فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به ارتباط این فرماندهی با شهروندان در دفتر نظارت همگانی گفت: مجموعه نیروی انتظامی دنبال امنیت پایدار است که در این خصوص باید پیشگیری انتظامی و اجتماعی انجام شود و از ظرفیت بالای دینی از جمله اتاق فکر با علما کمک گرفته شود زیرا اگر ما در حوزه انتظامی و پیشگیری خوب عمل کنیم در حوزه قضایی تبعات کمتری داریم.



رد رشوه 17 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان قم



رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: در راستای ارج نهادن به صحت عمل کارکنان، در رد پیشنهاد رشوه از سوی مجرمان که با حسن انجام وظیفه و احساس تعهد مجرمان را در تحقق اهداف شوم خود ناکام گذاشتند، در سه ماهه امسال تعداد 17 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان مبلغی به ارزش بیش از 43 میلیون ریال رد رشوه کرده اند که مورد تقدیر فرماندهی انتظامی قم قرار گرفتند.



سرهنگ فاضل نیا ادامه داد: این افراد شامل 11 نفر افسر جزء، پنج نفر درجه دار و یک سرباز هستند که به دلیل امتناع از دریافت رشوه، علاوه بر تشویقات درون سازمانی مورد تشویق نقدی نیز قرار گرفته اند.



وی در پایان با اشاره به ارتباط مستقیم مسئولان انتظامی با مردم گفت: هر هفته در روزهای دوشنبه جلسات ارتباط مستقیم فرمانده انتظامی استان با مردم در دفتر نظارت همگانی برگزار می شود که کلیه شهروندان می توانند به صورت حضوری و یا با شماره تلفن 197 تماس حاصل و پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کنند.