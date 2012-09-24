پرداخت تمامی مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح

سردار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح بابت اجرای قانون خدمات کشوری در 11 مرحله به آنان پرداخت شد بطوریکه بیش از 500 هزار بازنشسته تحت پوشش این سازمان مالبات خود را دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه دریازدهمین مرحله مطالبات 95 هزار نفر پرداخت شد، گفت: در آخرین قسط سازمان نیروهای مسلح 70 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات اختصاص داد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تاکید کرد: با پرداخت قسط 11 تمامی مطالبات بازنشستگان در شهریور ماه تسویه شد.

به گفته وی ، چنانچه مبلغی از طلب فرد بازنشسته ای باقی مانده باشد در پرداختها بازنگری شده و مابقی مطالبات در دستور کار قرار گرفته و به آنان پرداخت می شود.

دقیقی گفت: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح برای پرداخت مطالبات بازنشستگان سهام شرکتهایی مانند پتروشیمی جم ، کرمانشاه ، شیراز و خراسان را به فروس رسانده است .