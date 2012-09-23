مناسبات تجاری قزوین با اقلیم کردستان عراقی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تقویت مناسبات تجاری و بازرگانی بین استان قزوین و اقلیم کردستان عراق یک هیئت 13 نفره مرکب از فعالان اقتصادی در گروههای کشاورزی، مخابرات، شیشه، PVC، مصالح ساختمانی، ظروف دو جداره، ساختمان سازی در سفر دو روزه به استان قزوین از قابلیت های صنعتی و کشاورزی این منطقه دیدن می کنند.

علیرضا کشاورز در نشست با مشاور بازرگانی رئیس جمهور عراق و هیئت تجاری که ظهر یکشنبه در محل اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد، اظهارداشت: در ادامه میزبانی از هیئت های خارجی در راستای توسعه مناسبات تجاری امروز پذیرای یک هیئت تجاری توانمند از اقلیم کردستان عراق هستیم که امیدواریم در جلسات تخصصی به نتایج ارزشمندی دست یابیم.

وی افزود: خوشبختانه هیئت عراقی از افراد اجرایی و فعالان اقتصادی کارآمد در بخشهای مختلف صنعتی است که می توان در کنار تجار قزوین به راهکارهای خوبی برای سرمایه گذاری های مشترک دست یافت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی قزوین تصریح کرد: با بررسی توان و ظرفیت دو طرف بسیار مایلیم و تلاش می کنیم تا در این سفر در خصوص سرمایه گذاری مشترک، ارائه خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، مسائل درمانی، رفع موانع صادرات SGS، برگزاری نمایشگاه تجهیزات کشاورزی مدرن در کردستان عراق، حل مشکلات نقل و انتقال ارز از طریق LC، بانک، در قالب تفاهم نامه ای به راهکارهای اجرایی دست یابیم.

این فعال اقتصادی یادآورشد: در جلسه با استاندار قزوین وضعیت استان بخوبی ربرای تجار عراقی تشریح شد و با طرح مشکلات قول مساعدت لازم از سوی احمد عجم استاندار برای رفع برخی موانع در توسعه مناسبات تجاری بین قزوین و کردستان عراق داده شد.