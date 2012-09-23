پایان آواربرداری 22 روستای ورزقان توسط گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن هدایتی مدیرآموزش و پرورش علی آبادکتول بعد از ظهر یکشنبه در جمع مدیران مدارس شهرستان گفت: امسال دو هزار و 500 کلاس اولی در 90 واحد آموزشی به تحصیل می پردازند.
وی اظهار داشت: همچنین در مجموع 28 هزار دانش آموز در 190 مدرسه شهرستان سال تحصیلی جاری را آغاز کرده اند.
تامین 453 تن بذر کلزا آماده توزیع در بین کشاورزی استان گلستان
رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشت کلزا از 15 مهر ماه در استان گلستان شروع میشود به همین منظور مقدار 453 تن بذر تائید شده از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان برای کشت کلزا در سراسر استان آماده توزیع است .
رمضان حاجیلری افزود: براساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است برای 60 هزار هکتار کلزا در سال زراعی 91-92 بذور کلزا به قیمت هر کیلو گرم 8 هزار تومان و رقم opکیلو گرمی 3500 تومان به ازای هر هکتار بین 6تا 8 کیلو گرم در نظر گرفته شده است.
نقش زنان در اقتصاد مقاومتی پررنگ و دوچندان شده است
حاجی گلدی کر افزود: زنان ولایت مدار ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور پررنگی در 8 سال دفاع از میهن اسلامی داشتند و چه بسا غیور زنانی که به صورت مستقیم درخط مقدم جبهه پای به پای مردان چه به عنوان رزمنده و چه به عنوان نیروی درمانی و پرستاری جنگیدند.
وی اضافه کرد: در پشت جبهه ها نیز زنان به صورت غیر مستقیم با تربیت فرزندان جهادی و با نشاط و روحیه بسیجی نقش آفرینی کردند و افتخار آفرینی کردند.
مسئول واحد هنرهای تصویری این مرکز با اعلام این خبر گفت: فیلمهای سینمایی که در این ایام به نمایش در خواهد آمد شامل فیلمهای برتری است که طی سالیان گذشته توسط کارگردانان مختلف کشور تولید شده است.
مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان با اعلام این خبر گفت: این آثار شامل 15 اثر با ابعاد و تکنیکهای مختلف است که توسط هنرمندان شرکت کننده در جشنواره پوستر این مرکز تولید و ارائه شده است.
فرماندار شهرستان آق قلا بر استقرارنمایندگی بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان تاکید کرد.
وی افزود: امروز امنیت پایدار در کشور مرهون خون شهدا و از خود گذشتگی ایثارگران است و خدمت به این عزیزان وظیفه همه مسئولین نظام است و امیدواریم با فعال شدن شورای مشورتی ایثارگران شهرستان مسائل و مشکلات این بزرگوران برطرف شود.
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