پایان آواربرداری 22 روستای ورزقان توسط گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن هدایتی مدیرآموزش و پرورش علی آبادکتول بعد از ظهر یکشنبه در جمع مدیران مدارس شهرستان گفت: امسال دو هزار و 500 کلاس اولی در 90 واحد آموزشی به تحصیل می پردازند.

وی اظهار داشت: همچنین در مجموع 28 هزار دانش آموز در 190 مدرسه شهرستان سال تحصیلی جاری را آغاز کرده اند.

تامین 453 تن بذر کلزا آماده توزیع در بین کشاورزی استان گلستان

رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشت کلزا از 15 مهر ماه در استان گلستان شروع میشود به همین منظور مقدار 453 تن بذر تائید شده از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان برای کشت کلزا در سراسر استان آماده توزیع است .

رمضان حاجیلری افزود: براساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است برای 60 هزار هکتار کلزا در سال زراعی 91-92 بذور کلزا به قیمت هر کیلو گرم 8 هزار تومان و رقم opکیلو گرمی 3500 تومان به ازای هر هکتار بین 6تا 8 کیلو گرم در نظر گرفته شده است.



نقش زنان در اقتصاد مقاومتی پررنگ و دوچندان شده است

فرماندار شهرستان آق قلا در همایش نقش زنان در دفاع مقدس این شهرستان گفت : نقش زنان در تمامی عرصه های انقلاب اسلامی به ویژه در 8 سال دفاع مقدس بر هیچ کس پوشیده نیست .



حاجی گلدی کر افزود: زنان ولایت مدار ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور پررنگی در 8 سال دفاع از میهن اسلامی داشتند و چه بسا غیور زنانی که به صورت مستقیم درخط مقدم جبهه پای به پای مردان چه به عنوان رزمنده و چه به عنوان نیروی درمانی و پرستاری جنگیدند.



وی اضافه کرد: در پشت جبهه ها نیز زنان به صورت غیر مستقیم با تربیت فرزندان جهادی و با نشاط و روحیه بسیجی نقش آفرینی کردند و افتخار آفرینی کردند.

اکران فیلمهای دفاع مقدس در گرگان

بمناسبت فرا رسیدن ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس، فیلم‌های دفاع مقدس از اول مهرماه به مدت یک هفته ساعت 18 در محل مجتمع فرهنگی، سینمایی بهمن گرگان به نمایش در خواهد آمد.



مسئول واحد هنرهای تصویری این مرکز با اعلام این خبر گفت: فیلم‌های سینمایی که در این ایام به نمایش در خواهد آمد شامل فیلمهای برتری است که طی سالیان گذشته توسط کارگردانان مختلف کشور تولید شده است.

مهدی ناظریان از تمامی علاقمندان به تماشای فیلم‌های سینمایی دعوت کرد و گفت: روزهای 4 و 5 مهرماه فیلم‌های کوتاه مستند و داستانی از هنرمندان فیلمساز سراسر کشور به نمایش در خواهد آمد و همچنین جلسات نقد و بررسی آثار نیز توسط هنرمندان برگزار می‌شود.

نمایشگاه پوستر دفاع مقدس

به مناسبت گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس، نمایشگاهی از آثار پوستر هنرمندان استان گلستان با موضوع "دفاع مقدس" از 1 مهرماه به مدت 10 روز در محل نگارخانه سوره حوزه هنری استان گشایش یافت.



مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان با اعلام این خبر گفت: این آثار شامل 15 اثر با ابعاد و تکنیک‌های مختلف است که توسط هنرمندان شرکت کننده در جشنواره پوستر این مرکز تولید و ارائه شده است.

دانیال کلاهدوزی در ادامه توضیح داد: این نمایشگاه با هدف ارج نهادن به یاد و خاطره و مجاهدت‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و آشنایی بیشترین نسل جوان جامعه با فرهنگ جهاد و دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی برپا شده است.

وی در پایان گفت: این نمایشگاه همه روزه از ساعت 8 صبح الی 19 برای بازدید عموم دایر است

اتمام آوار برداری 22 زلزله زده تحت پوشش ستاد بازسازی استان گلستان





مهرگانفر ، مدیر امور ماشین آلات بنیاد مسکن استان از اتمام آواربرداری در 22 روستای تحت پوشش ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان گلستان در مناطق زلزله زده شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی خبر داد.

وی اظهار داشت: با اتمام این طرح، کار ساخت، واحدهای مسکونی برای زلزله زدگان شروع شد.

لزوم ایجاد نمایندگی بنیاد شهید در آق قلا



فرماندار شهرستان آق قلا بر استقرارنمایندگی بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان تاکید کرد.

حاجی گلدی کر در اولین جلسه شورای مشورتی ایثارگران گفت: شهرستان آق قلا با تقدیم 114 شهید و 82 جانباز بالای 25 درصد و 76 نفر آزاده سر فراز جزو شهرستان های شهید پرور استان است که لزوم استقرار نمایندگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و ساماندهی گلزار شهدای شهرستان را می طلبد.



وی افزود: امروز امنیت پایدار در کشور مرهون خون شهدا و از خود گذشتگی ایثارگران است و خدمت به این عزیزان وظیفه همه مسئولین نظام است و امیدواریم با فعال شدن شورای مشورتی ایثارگران شهرستان مسائل و مشکلات این بزرگوران برطرف شود.