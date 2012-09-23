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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

ایزدی در گفتگو با مهر:

مدیران مدارس شاهد البرز به عنوان معتمدان معین بنیاد شهید منصوب می‌شوند

مدیران مدارس شاهد البرز به عنوان معتمدان معین بنیاد شهید منصوب می‌شوند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: بنابر تصمیم ستاد اجرایی شاهد و اداره کل بنیاد شهید از این به بعد مدیران مدارس شاهد به عنوان معتمدین معین بنیاد شهید نیز فعالیت خواهند کرد.

مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به نقش و جایگاه مدارس شاهد در تعلیم و تربیت یادگاران سالهای حماسه و ایثار و همچنین ارتباط تنگاتنگ مدیران و معلمان این مدارس با خانواده های  ایثارگران از انتصاب مدیران مدارس شاهد به عنوان معتمدان معین بنیاد خبر داد.

وی اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به ولی نعمتان انقلاب، از این پس مدیران، مشاوران و معاونان پرورشی مدارس شاهد و ایثارگر علاوه بر انجام رسالت خطیر خود در ارتقاء سطح علمی دانش آموزان و پرورش فکری آنها به عنوان معتمد معین به پیش کسوتان عرصه ایثار و شهادت خدمت خواهند نمود.

وی تاکید کرد: این ابتکار در پی پیشنهاد اداره کل بنیاد شهید استان البرز و با موافقت ستاد اجرایی شاهد استان بزودی صورت اجرائی به خود گرفته و از این پس نقش مدیران مدارس شاهد در خدمت رسانی هرچه بهتر به خانواده های معظم ایثارگران برجسته تر خواهد شد.

ایزدی تصریح کرد: در حال حاضر 24 مدرسه شاهد و ایثارگر در استان البرز فعالیت دارند.

کد مطلب 1703222

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