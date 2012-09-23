مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به نقش و جایگاه مدارس شاهد در تعلیم و تربیت یادگاران سالهای حماسه و ایثار و همچنین ارتباط تنگاتنگ مدیران و معلمان این مدارس با خانواده های ایثارگران از انتصاب مدیران مدارس شاهد به عنوان معتمدان معین بنیاد خبر داد.

وی اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به ولی نعمتان انقلاب، از این پس مدیران، مشاوران و معاونان پرورشی مدارس شاهد و ایثارگر علاوه بر انجام رسالت خطیر خود در ارتقاء سطح علمی دانش آموزان و پرورش فکری آنها به عنوان معتمد معین به پیش کسوتان عرصه ایثار و شهادت خدمت خواهند نمود.

وی تاکید کرد: این ابتکار در پی پیشنهاد اداره کل بنیاد شهید استان البرز و با موافقت ستاد اجرایی شاهد استان بزودی صورت اجرائی به خود گرفته و از این پس نقش مدیران مدارس شاهد در خدمت رسانی هرچه بهتر به خانواده های معظم ایثارگران برجسته تر خواهد شد.

ایزدی تصریح کرد: در حال حاضر 24 مدرسه شاهد و ایثارگر در استان البرز فعالیت دارند.