ضرورت تبیین فرهنگ دفاع مقدس و واقعیت های آن دوران باید برای نسل جوان

به گزارش خبرگزاری مهر ، منصور صادقی اصل در آئین تجلیل از ایثارگران شرکت آب و فاضلاب این شهر افزود: بزرگداشت یاد و خاطره ایثارگران و رزمندگان سال های دفاع مقدس نباید به برگزاری یک برنامه در هر سال محدود شود.



وی افزود: مکتوب کردن و ثبت خاطره ها و تجارب ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس در جهت تکوین و تبیین آن ها برای نسل سوم انقلاب اسلامی ضروری است.



وی اظهارکرد: هم اکنون کشورهای بسیاری در منطقه حتی در آمریکای لاتین از حماسه دفاع مقدس الگو برداری کرده و از تجارب ما در دفاع از کشور خود استفاده می کنند.



هشت طرح عمرانی شهرداری مراغه در هفته دفاع مقدس افتتاح می شود



شهردار مراغه گفت: هشت طرح عمرانی شهرداری همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این شهر بهره برداری می شود.



نادر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح ها با 22 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار اجرا شده است.



وی تصریح کرد: این طرح ها شامل بوستان و پیست قایقرانی اسلالوم سهند، چهار بانده کردن ورودی شرقی شهر، احداث میدان رسالت و بهسازی بلوار ورودی شهرک گلشهر، تجهیز و استانداردسازی اسباب بازی های پارک شادی است.



380 دانش آموز مراغه ای در طرح هجرت 3 شرکت کردند



مدیر آموزش و پرورش مراغه از شرکت 380 دانش آموز این شهرستان در طرح تابستانی هجرت 3 خبر داد.



داود پورصادق در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این دانش آموزان در قالب بسیج دانش آموزی در راستای غنی سازی اوقات فراغت، آماده سازی و بهسازی مدارس این شهرستان در این طرح شرکت کردند.



وی افزود: در این طرح 250 دانش آموز پسر در زمینه های جوشکاری، رنگ آمیزی، نصب تخته سیاه، خط کشی محوطه، گچ کاری، سفید کاری و دیوار نویسی 20 مدرسه این شهرستان مشارکت داشتند.



نمایشگاه عکس اشک و سرشک در مراغه گشایش یافت



به مناسبت چهلمین روز واقعه زلزله آذربایجان شرقی، نمایشگاه عکس اشک و سرشک در مراغه گشایش یافت.



این نمایشگاه تا دوم مهر ماه سال جاری در محل نگارخانه افرازه مراغه برای بازدید علاقه مندان دایر است.



در این نمایشگاه 30 اثر عکاسی از صحنه های زلزله شهرستان های شمال شرقی استان آذربایجان شرقی توسط سیامک جاوید، عکاس هنرمند این شهرستان به نمایش گذاشته شده است.



نمایشگاه عکس و پوستر دفاع مقدس در مراغه برپا شد



همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه عکس و پوستر دفاع مقدس در نگارخانه مهر مجتمع فرهنگی، هنری مراغه گشایش یافت.



این نمایشگاه به منظور پاسداشت یاد و خاطره دلاورمردی ها و رشادت های رزمندگان اسلام در هشت سال دوران دفاع مقدس و بیان این رشادت ها با استفاده از زبان گویای هنر برپا شده است.



در این نمایشگاه 40 قطعه عکس و پوستر با مضمون ولایت و دفاع مقدس در معرض دید علاقمندان به هنر قرار دارد.