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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

محمدی در گفتگو با مهر:

فعالیت های پرورشی و ورزشی در مدارس آسارا بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد

فعالیت های پرورشی و ورزشی در مدارس آسارا بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد

کرج - خبرگزاری مهر: بخشدار آسارا ضمن تبریک بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 92-91 خواستار توجه بیشتر به امور ورزشی و پرورشی در مدارس این بخش شد.

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهمیت فعالیتهای پرورشی و ورزشی در میان دانش آموزان آسارا گفت: همه ارکان آموزش و پرورش و همچنین اداره امور ورزش و جوانان نقش موثری را در رشد و شکوفا کردن دانش آموزان برعهده دارند و باید برنامه های متنوعی نسبت به سال های گذشته برای افزایش فعالیت های فرهنگی و ورزشی در سطح مدارس ارائه دهند.

وی تاکید کرد: مسئولان ذیربط تقویت این بخش در میان دانش آموزان را از مهمترین برنامه های خود قرار دهند و اجرای آن را پیگیری کنند.

محمدی اظهار داشت: تاثیر فعالیتهای ورزشی و توجه به امور پرورشی ضمن شکوفا کردن استعدادهای دانش آموزان زمینه نشاط و شادابی بیشتر آنان را فراهم می کند که این امر تاثیر فراوانی در یادگیری دانش آموزان دارد.

وی ادامه داد: ایجاد تحرک و افزایش انگیزه دانش آموزان برای شرکت در کارهای گروهی از جمله اقداماتی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

بخشدار آسارا نقش آموزش و پرورش در تکوین و تعالی هویت دانش‌آموزان را کلیدی توصیف کرد و گفت: توجه و دقت در اموری که به هر نحو به جریان تعلیم و تربیت مرتبط می ‌شود ضروری است.

محمدی ادامه داد: همه مدیران با بهره گیری از مشارکت اولیاء، همکاران و دانش آموزان تلاش و همت خویش را برای اجرای مطلوب و بهینه برنامه های آموزشی در سال تحصیلی جدید به کار گیرند.
کد مطلب 1703225

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