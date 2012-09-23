فعالیت های پرورشی و ورزشی در مدارس آسارا بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهمیت فعالیتهای پرورشی و ورزشی در میان دانش آموزان آسارا گفت: همه ارکان آموزش و پرورش و همچنین اداره امور ورزش و جوانان نقش موثری را در رشد و شکوفا کردن دانش آموزان برعهده دارند و باید برنامه های متنوعی نسبت به سال های گذشته برای افزایش فعالیت های فرهنگی و ورزشی در سطح مدارس ارائه دهند.
وی تاکید کرد: مسئولان ذیربط تقویت این بخش در میان دانش آموزان را از مهمترین برنامه های خود قرار دهند و اجرای آن را پیگیری کنند.
محمدی اظهار داشت: تاثیر فعالیتهای ورزشی و توجه به امور پرورشی ضمن شکوفا کردن استعدادهای دانش آموزان زمینه نشاط و شادابی بیشتر آنان را فراهم می کند که این امر تاثیر فراوانی در یادگیری دانش آموزان دارد.
وی ادامه داد: ایجاد تحرک و افزایش انگیزه دانش آموزان برای شرکت در کارهای گروهی از جمله اقداماتی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
محمدی ادامه داد: همه مدیران با بهره گیری از مشارکت اولیاء، همکاران و دانش آموزان تلاش و همت خویش را برای اجرای مطلوب و بهینه برنامه های آموزشی در سال تحصیلی جدید به کار گیرند.
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