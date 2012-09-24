تصاویر "یاران خراسانی" میهمان پل گالری های مشهد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ هادی مظفری اظهارکرد: در راستای فضاسازی شهر مقدس مشهد در مناسبت های دهه کرامت و بزرگداشت دفاع مقدس، ‌در مجموع 15 پل گالری کار اکران عکس های مرتبط با جنگ تحمیلی را بر عهده گرفته اند.

وی افزود: در همین راستا 80 قطعه عکس با موضوعات متناسب با فضای دفاع مقدس توسط اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در اختیار مدیریت امور هنری قرار گرفته است تا چهره شهر مقدس مشهد یادآور خاطرات این دوران باشد.

وی عنوان کرد: ایده اکران این تصاویر توسط هنرمند پیش کسوت مشهدی در عرصه ترسیم چهره شهدا بر روی دیوارهای شهر مقدس مشهد ارائه شد و مورد استقبال مسئولین هنری شهرداری مشهد واقع شد تا با ایجاد حال و هوا روزهای جنگ و یادآوری خاطرات دلاوری ها و رشادت های رزمندگان به استقبال بزرگداشت این ایام برویم.

وی افزود: با آغاز هفته بزرگداشت دفاع مقدس، نمادها و نشانه های جنگ تحمیلی و یادگارهای هشت سال دفاع مقدس به عنوان یادمان های مناسبتی در فضاسازی های شهر مقدس مشهد جای گیری شده است.

مظفری اظهار داشت:‌ در همین راستا 45 یادمان با موضوع های متناسب با این ایام حماسی در شهر مقدس مشهد در معرض نمایش مردم و زائرین بارگاه منور رضوی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به انتشار فراخوان برای مناسبت های پیش رو و مشارکت گسترده هنرمندان، ‌امسال فضاسازی هایی که به منظور بزرگداشت هفته دفاع مقدس در مشهد انجام شده است، از تنوع و جذابیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: بخشی از فعالیت های انجام شده در بخش فضاسازی به مناسبت هفته دفاع مقدس مربوط به نمایش یادگارهای جنگ تحمیلی است.

مدیر هنری شهرداری به عنوان نمونه به طراحی و ساخت کلاه خودهایی اشاره کرد که در قالب باغچه هایی،‌ دور درخت ها قرار گرفته اند و گویی درخت های شهر در داخل هر یک از این کلاه ها روییده اند.

مظفری ادامه داد:‌ همچنین امسال کوله پشتی های رزمندگان و نیز قمقمه های آب را در شهر می بینیم که در پای هر درخت افتاده و این نگرش را به ذهن تداعی می کند که با افتادن هر قمقمه از دست رزمنده ای، ‌بر روی زمین درختی روییده است.

وی گفت: پیراهن هایی یادگاری از رزمندگان نیز در ابعاد شهری در بلوار ملک آباد جانمایی شده است که بر روی هر یک، سربند یک بسیجی یا تمثال حضرت امام (ره ) و یا با جملاتی که معمولا بر روی لباس رزمندگان وجود داشت،‌ همچون "همشهری امام رضا،‌ فرستادگان امام رضا و ..." مزین شده اند.

وی تصریح کرد: این جملات از کتاب فرهنگ جبهه برگرفته شده است و یادآور توسل رزمندگان به ائمه اطهار(ع) و تبرک جستن از نام امامان و معصومین (ع) است.