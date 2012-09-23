  1. استانها
  2. گیلان
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۰

دوست جلالی:

معرفی جاذبه ‌های گیلان نیازمند سرمایه‌ گذاری بیشتر است

معرفی جاذبه ‌های گیلان نیازمند سرمایه‌ گذاری بیشتر است

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رودسر گفت: معرفی جاذبه‌ های گردشگری استان گیلان نیازمند سرمایه‌ گذاری و تبلیغات بیشتر است.

رضا دوست جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تبلیغات به هیچ وجه هزینه نیست و با ورود گردشگر به استان شاهد بازگشت چند برابری سرمایه خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه رشد صنعت گردشگری موجب افزایش درآمد و بهره‌ مندی همه اقشار جامعه می شود، اظهارداشت: صنعت گردشگری در استان به ویژه شهرستان رودسر از ظرفیتهای بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است.

فرماندار با بیان اینکه رودسر دارای جاذبه های بکر و بی بدیل طبیعی است، گفت: نزدیکی بیش از حد کوه و دریا در برخی نواحی شهرستان بر جاذبه های گردشگری آن می افزاید.

وی افزود: همچنین وجود تالابها و مردابهای مختلف، زیستگاه فصلی مناسبی برای پرندگان مهاجر گوناگونی پدید می آورد که این خود باعث افزایش جاذبه های گردشگری این منطقه است.

دوست جلالی ادامه داد: انواع هنرها و صنایع دستی از قبیل چادر شب بافی، سفالگری، حکاکی، چوب کاری از دیگر راه های کسب درآمد مردمان این ناحیه است.

کد مطلب 1703235

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها