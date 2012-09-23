معرفی جاذبه ‌های گیلان نیازمند سرمایه‌ گذاری بیشتر است

رضا دوست جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تبلیغات به هیچ وجه هزینه نیست و با ورود گردشگر به استان شاهد بازگشت چند برابری سرمایه خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه رشد صنعت گردشگری موجب افزایش درآمد و بهره‌ مندی همه اقشار جامعه می شود، اظهارداشت: صنعت گردشگری در استان به ویژه شهرستان رودسر از ظرفیتهای بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است.

فرماندار با بیان اینکه رودسر دارای جاذبه های بکر و بی بدیل طبیعی است، گفت: نزدیکی بیش از حد کوه و دریا در برخی نواحی شهرستان بر جاذبه های گردشگری آن می افزاید.

وی افزود: همچنین وجود تالابها و مردابهای مختلف، زیستگاه فصلی مناسبی برای پرندگان مهاجر گوناگونی پدید می آورد که این خود باعث افزایش جاذبه های گردشگری این منطقه است.

دوست جلالی ادامه داد: انواع هنرها و صنایع دستی از قبیل چادر شب بافی، سفالگری، حکاکی، چوب کاری از دیگر راه های کسب درآمد مردمان این ناحیه است.